Перший підземний садок у Харкові будуватимуть до кінця 2027 року

У Харкові уклали договір на будівництво першого підземного дитячого садка за 221 мільйон гривень, антикорупціонери вже виявили понад мільйон гривень потенційних переплат.

Про це пише видання "Думка".

Згідно з інформацією з публічних закупівель ProZorro, департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради підписав угоду з ПАТ "Трест Житлобуд-1".

Вартість проєкту будівництва підземного дитсадка на базі ясла-садка №143 на Холодній горі становить 221,2 млн грн.

Очікувана вартість робіт спочатку була 244 млн грн, однак за результатами торгів її знизили на 20 млн грн. Участь у тендері брали також ПП "Будівельна фірма "Промтекс"" та ТОВ "Автомагістраль-Захід".

Проєкт передбачає зведення протирадіаційного укриття площею 2046 кв. м, що розраховане на 217 осіб – дітей, вихователів та технічний персонал.

Також там планують облаштувати овочесховище. У підземній будівлі передбачені водопровід, каналізація, тепломережі, електропостачання і три підйомники для маломобільних людей.

Крім цього у садку встановлять дизель-генератор, як альтернативне джерело живлення. Поряд облаштують ігрові та спортивні майданчики, доріжки й тротуари.

Будівництво планують завершити до кінця 2027 року, , пише "Думка".

Водночас Харківський антикорупційний центр проаналізував кошторис і заявив про можливі переплати на деяких позиціях.

За даними антикорупціонерів, адгезійну ґрунтівку Ceresit CT 19 у кошторисі зазначили по 128 грн за кг, тоді як на ринку її ціна близько 84 грн. Ймовірна переплата на цій позиції може сягати 75 тис. грн.

Захисно-герметичні двері ДУ-ІІІ (440 кПа) закуповують по 126 782 грн за одиницю, тоді як аналогічні на ринку коштують близько 93 тис. грн. Можлива переплата - понад 160 тис. грн.

Також у кошторисі фасадні дюбелі 10х180 мм зазначені по 11,25 грн за штуку, а ринкова ціна - близько 6,76 грн. Імовірна переплата – близько 63 тис. грн.

Всього, за підрахунками антикорупціонерів, загальна можлива переплата становить близько 1,1 млн грн.

Частина матеріалів, наприклад бетон, закладені за ринковими цінами. Однак деякі позиції складно перевірити.

"Немає можливості перевірити ціни на каркас та на арматурні сітки, бо це індивідуальні вироби, що вимірюються у штуках, погонних метрах", – зазначають в ХАЦ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Харкові визначили переможця тендеру на зведення першого в місті підземного дитсадка. У результаті торгів вартість робіт знизилася на 20 мільйонів гривень.

Влітку минулого року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з'явиться підземний дитячий садок.

Раніше повідомлялося, що у рамках майстер-плану відновлення Харкова було презентовано сім пілотних проектів. Зокрема, було презентовано проєкти створення наукового кварталу (на місці ринку Барабашово) та сучасного транспортного вузла та торговельно-розважального культурного центру на території залізничної станції приміського вокзалу "Левада".

Тим часом у Запоріжжі оголосять тендер на будівництво перших підземних дитячих садочків, вони запрацюють до вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що на на Запоріжжі відкрили вже десяту "підземну школу". Школа розрахована на 200 учнів.

Раніше повідомлялося, що місті Дніпро будівництво першої підземної школи, яке фінансується міським та державним бюджетами, вже на фінальній стадії.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.

Раніше у Херсонській ОВА розповіли, що введення в експлуатацію підземних шкіл може затягуватися на кілька місяців через документальне оформлення об'єктів. Тому три побудовані минулого року у Херсоні підземні школи ще закриті.