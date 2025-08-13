Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На Харківщині до кінця року обіцяють добудувати 38 підземних шкіл

Андрій Муравський — 13 серпня, 18:43
На Харківщині до кінця року обіцяють добудувати 38 підземних шкіл
Фото ілюстративне
КМДА

На Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.

Про це з повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише видання "Думка".

До початку 2026 року в регіоні добудують 38 підземних шкіл, які зможуть прийняти додатково ще до 40 тисяч дітей.

За його словами, із 1 вересня в Харківській області, включаючи місто Харків, у офлайн чи змішану форму навчання вийдуть 56 тисяч школярів.

"Ми маємо реалізовувати і реалізовуємо, з одного боку, політику президента, що освіту дітей ми маємо по максимуму виводити офлайн, розуміючи, що це дійсну дуже важливо. Однак при цьому створюємо безпечні освітні середовища. Безпека для дітей у нас на першому місці", – заявив він під час телемарафону.

"У порівнянні з минулим навчальним роком коли у нас у змішаному або офлайн форматі навчалися 15 тисяч дітей по всій області, включаючи місто Харків, то тут на 1 вересня у нас виходять 256 навчальних закладів у змішану або офлайн форму. І тут виходять 56 тисяч дітей. Це четверта частина всіх дітей шкільного віку у нас по області, включаючи місто Харків", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у рамках майстер-плану відновлення Харкова було презентовано сім пілотних проектів. Зокрема, було презентовано проєкти створення наукового кварталу (на місці ринку Барабашово), створення сучасного транспортного вузла та торговельно-розважального культурного центру на території залізничної станції приміського вокзалу "Левада".

Раніше повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок. Також повідомлялося, що стати першим містом в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок, може стати і Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що для будівництва протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів правобережжя Херсонщини розробили 12 проєктів. Але "підземна школа" у розумінні чиновників – це захисна споруда цивільного захисту, що забезпечує захист дітей під час загрози обстрілів та яка має декілька пристосованих та обмежених за місткістю приміщень.

будівництво освіта

освіта

На Харківщині до кінця року обіцяють добудувати 38 підземних шкіл
На Херсонщині розробили проєкти будівництва 12 "підземних шкіл"
Чому співпраця бізнесу з "профтехами" – це win-win

Останні новини