На Харківщині до кінця року обіцяють добудувати 38 підземних шкіл

На Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.

Про це з повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише видання "Думка".

До початку 2026 року в регіоні добудують 38 підземних шкіл, які зможуть прийняти додатково ще до 40 тисяч дітей.

За його словами, із 1 вересня в Харківській області, включаючи місто Харків, у офлайн чи змішану форму навчання вийдуть 56 тисяч школярів.

"Ми маємо реалізовувати і реалізовуємо, з одного боку, політику президента, що освіту дітей ми маємо по максимуму виводити офлайн, розуміючи, що це дійсну дуже важливо. Однак при цьому створюємо безпечні освітні середовища. Безпека для дітей у нас на першому місці", – заявив він під час телемарафону.

"У порівнянні з минулим навчальним роком коли у нас у змішаному або офлайн форматі навчалися 15 тисяч дітей по всій області, включаючи місто Харків, то тут на 1 вересня у нас виходять 256 навчальних закладів у змішану або офлайн форму. І тут виходять 56 тисяч дітей. Це четверта частина всіх дітей шкільного віку у нас по області, включаючи місто Харків", - сказав Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що у рамках майстер-плану відновлення Харкова було презентовано сім пілотних проектів. Зокрема, було презентовано проєкти створення наукового кварталу (на місці ринку Барабашово), створення сучасного транспортного вузла та торговельно-розважального культурного центру на території залізничної станції приміського вокзалу "Левада".

Раніше повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок. Також повідомлялося, що стати першим містом в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок, може стати і Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що для будівництва протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів правобережжя Херсонщини розробили 12 проєктів. Але "підземна школа" у розумінні чиновників – це захисна споруда цивільного захисту, що забезпечує захист дітей під час загрози обстрілів та яка має декілька пристосованих та обмежених за місткістю приміщень.