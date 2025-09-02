На Запоріжжі відкрили вже десяту "підземну школу"

У Семененківському ліцеї в Павлівській громаді на Запоріжжі розпочалося навчання у новій "підземній" школі, і це вже десята "підземна школа", побудована у області.

Про це повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація.

"Це вже десятий безпечний освітній простір в області, де діти можуть здобувати знання навіть під час повітряних тривог", – говориться у повідомленні.

Школа розрахована на 200 учнів, зараз навчаються 152 учня. Це діти з навколишніх сіл нашої громади, а також діти із сусідніх територіальних громад.

У школі обладнані 10 аудиторій, серед них й сучасний компʼютерний клас, є спортивний зал, а також ліфт для того, щоб безпечний освітній простір був універсально доступним й інклюзивним, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у місті Дніпро будівництво першої підземної школи, яке фінансується міським та державним бюджетами, вже на фінальній стадії.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.

Раніше повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок. Також повідомлялося, що стати першим містом в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок, може стати і Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що для будівництва протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів правобережжя Херсонщини розробили 12 проєктів.

Але "підземна школа" у розумінні чиновників – це захисна споруда цивільного захисту, що забезпечує захист дітей під час загрози обстрілів та яка має декілька пристосованих та обмежених за місткістю приміщень.