У Харкові визначилися, хто будуватиме перший підземний дитсадок

У Харкові визначили переможця тендеру на зведення першого в місті підземного дитсадка. У результаті торгів вартість робіт знизилася на 20 мільйонів гривень.

Про це пише видання "Думка".

Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міськради провів тендер на будівництво протирадіаційного укриття на території дитячого садка №143. Ідеться про будівництво першого "підземного дитсадка" на території Новобаварського району міста.

У результаті торгів вартість робіт знизилася на 20 млн грн, зазначили у Харківському антикорупційному центрі.

Очікувана вартість робіт становила 244 млн грн. На торги прийшли три учасники: ПАТ "Трест "Житлобуд-1", ПП "Будівельна фірма "Промтекс" та ТОВ "Автомагістраль-Захід".

Саме наявність конкуренції дозволила зменшити пропозиції забудовників. Найменшу суму запропонувало ПАТ "Трест "Житлобуд-1". Вони готові виконати роботи за 224,5 млн грн, говориться у повідомленні.

Площа захисної споруди буде 2046 кв. м та розрахована на 217 людей (вихователі+вихованці, технічний персонал). Окрім захисної споруди, передбачається будівництво овочесховища.

У підземній будівлі буде водопровід, каналізація, теплові мережі, зв'язок, мережі електропостачання, три підйомники для маломобільних людей.

Такоє у проєкті передбачене альтернативне джерело електропостачання – дизель-генераторна установка.

Поряд зі спорудою облаштують ігрові та спортивні майданчики, доріжки та тротуари.

Завершити будівництво потрібно до кінця 2027 року, але угода з переможцем торгів наразі не підписана, зазначає "Думка".

Нагадаємо:

Влітку минулого року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з'явиться підземний дитячий садок.

Раніше повідомлялося, що у рамках майстер-плану відновлення Харкова було презентовано сім пілотних проектів. Зокрема, було презентовано проєкти створення наукового кварталу (на місці ринку Барабашово) та сучасного транспортного вузла та торговельно-розважального культурного центру на території залізничної станції приміського вокзалу "Левада".

Тим часом у Запоріжжі оголосять тендер на будівництво перших підземних дитячих садочків, вони запрацюють до вересня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що на на Запоріжжі відкрили вже десяту "підземну школу". Школа розрахована на 200 учнів.

Раніше повідомлялося, що місті Дніпро будівництво першої підземної школи, яке фінансується міським та державним бюджетами, вже на фінальній стадії.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.

Раніше у Херсонській ОВА розповіли, що введення в експлуатацію підземних шкіл може затягуватися на кілька місяців через документальне оформлення об'єктів. Тому три побудовані минулого року у Херсоні підземні школи ще закриті.