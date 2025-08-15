У Дніпрі добудовують підземну школу

У місті Дніпро будівництво першої підземної школи, яке фінансується міським та державним бюджетами, вже на фінальній стадії.

Про це повідомляє Телеканал D1.

"Будівництво об’єкту розпочалося у травні 2024 року. Однак, в процесі міськраді довелося змінювати підрядника і замовляти коригування проєкту. Вартість такої підземної школи – приблизно 87,5 мільйонів гривень", – говориться у повідомленні.

"Крім того, що там повноцінно можна проводити заняття, підземна школа виконуватиме роль укриття. В ньому одночасно можна розмістити 500 людей", повідомляє Телеканал D1.

Споруда має один підземний поверх, виходи двох сходових клітин на поверхню землі, теплий перехід до будівлі школи та аварійний вихід у вигляді тунелю з вертикальною шахтою для виходу.

Для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення здійснюється комплекс заходів для їх вільного переміщення, встановлюється підйомник.





Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на Харківщині до кінця 2025 року добудують 38 підземних шкіл.

Раніше повідомлялося, що Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок. Також повідомлялося, що стати першим містом в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок, може стати і Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що для будівництва протирадіаційних укриттів на території навчальних закладів правобережжя Херсонщини розробили 12 проєктів. Але "підземна школа" у розумінні чиновників – це захисна споруда цивільного захисту, що забезпечує захист дітей під час загрози обстрілів та яка має декілька пристосованих та обмежених за місткістю приміщень.