На Харківщині хочуть збудувати перший в Україні підземний дитсадок

Харківщина стане першою областю в Україні, де з’явиться підземний дитячий садок.Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає "Думка".

"Розмовляли з міністром освіти, у нас є унікальний проєкт щодо дитячого садочку, так само підземного, на 500 дітей. Будемо звертатися до Уряду, щоб уже розпочинати їх реалізацію. Ми фактично перші, які будуємо таким прикладом, як і підземні школи", – зазначив Синєгубов.

За його словами, Харківщина вже має 30 нових проєктів підземних шкіл.

Крім того, до кінця 2025 року в області планують відкрити ще 38 підземних шкіл.

"Маємо чіткий помісячний графік запуску. У липні – п’ять шкіл, далі – кожного місяця", – пообіцяв очільник області.

Також відомо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду з урядовцями на Херсонщині. І там обговорили будівництво укриттів у школах та підземних лікарень у регіоні.



Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у рамках майстер-плану відновлення Харкова було презентовано сім пілотних проектів.

Зокрема, було презентовано проєкти створення наукового кварталу (на місці ринку Барабашово), створення сучасного транспортного вузла та торговельно-розважального культурного центру на території залізничної станції приміського вокзалу "Левада".

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, збитки, завдані росіянами інфраструктурі міста, оцінюють у 9,5 млрд доларів, такі витрати можуть покрити тільки міжнародні партнери, установи та приватні інвестори.

Раніше повідомлялося, що для пошкодженого обстрілами, відбудованого і знову розбитого ліцею під Харковом замовили укриття за 145 млн грн за завищеними цінами.

Тим часом Кабінет Міністрів виділив місцевим громадам додаткові 272,5 мільйона гривень субвенції з державного бюджету на будівництво укриттів у закладах освіти. "У 2025 році разом із громадами плануємо реалізувати 185 проєктів будівництва укриттів в українських школах", – написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.