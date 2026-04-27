Іран пропустив яхту найбагатшого російського мільярдера через Ормузьку протоку

Яхта російського мільярдера Олексія Мордашова, головного власника "Северсталі", безперешкодно пройшла через Ормузьку протоку, яка фактично закрита для судноплавства після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це пише The Moscow Times.

Як свідчать дані сервісів з відстеження трафіку Vesselfinder і Marinetraffic, 142-метрова суперяхта Nord вийшла з Дубая 24 квітня і взяла курс на Оман, пройшовши протоку в ніч на 25 квітня.

При цьому, за даними NBC News, разом з яхтою протоку перетнули два танкери, що перебувають під американськими санкціями, п'ять вантажних суден (включаючи одне іранське судно) і пасажирський пором з Оману.

Нагадаємо:

Різке уповільнення економічного зростання, спад у цивільних галузях та перехід населення на режим економії не завадили Росії встановити новий рекорд за кількістю доларових мільярдерів.

Лідером списку Форбс з великим відривом став Олексій Мордашов, власник "Северсталі" та золотодобувної компанії Nordgold. Його статки збільшилися на $8,4 млрд, до $37 млрд, що зробило Мордашова першим російським мільярдером, який "пробив" 30-мільярдну планку за розміром активів.