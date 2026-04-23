Іран обходить морську блокаду США і продовжує експорт нафти

За даними аналітичної компанії Vortexa, близько 10,7 млн барелів іранської нафти пройшли через Ормузьку протоку і вийшли із зони, заблокованої ВМС США, у період з 13 по 21 квітня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ці вантажі перевозили шість танкерів, на яких було вимкнено систему автоматичної ідентифікації.

У Vortexa зазначили, що блокаду "не обов'язково запроваджено поблизу іранських портів або в межах Ормузької протоки, її гнучко застосовують у районі приблизно за 300 миль на захід між пакистансько-іранським кордоном і найзахіднішим "кутом" Оману".

Vortexa зафіксувала загалом 35 проходів через американську блокаду з 13 по 22 квітня за участю суден, пов'язаних з Іраном або підсанкційних, під час рейсів на вхід і вихід.

Після набуття блокадою чинності рух суден, пов'язаних з Іраном, через протоку скоротився. У період з 13 по 21 квітня він становив у середньому 1–2 танкери на день проти приблизно 2–3 на день за попередні 30 днів.

Американські військові в середу заявили, що в межах блокади Ірану вже наказали більш як 30 суднам розвернутися або повернутися в порт.

Нагадаємо:

Раніше в Ірані заявили про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.

Катери Корпусу вартових ісламської революції відкрили вогонь по танкеру поблизу Ормузької протоки.

19 квітня Президент США Дональд Трамп направив представників до Ісламабада (Пакистан) для участі у переговорах щодо Ірану. За його словами, вчора Ісламська Республіка порушила угоду про припинення вогню, обстрілявши французький корабель і судно з Великої Британії.

Однак вже 20 квітня очільник Білого дому заявив, що американські військові захопили іранське судно, коли те намагалось прорвати блокаду США в Оманській затоці.

Тоді комерційний рух через Ормузьку протоку майже завмер після короткого і хаотичного відкриття на вихідних, яке завершилося першим захопленням іранського судна Сполученими Штатами.

Міжнародна морська організація ООН готує план евакуації для сотень суден, які застрягли в Перській затоці від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану понад сім тижнів тому.