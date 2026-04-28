Нафта подорожчала – Ормузька протока все ще заблокована

Ціни на нафту у вівторок зросли на 1%, продовживши зростання з попередньої сесії, оскільки зусилля щодо припинення війни між США та Іраном, здається, зупинилися, а Ормузька протока все ще закрита.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна червневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $109,52 за барель, що на $1,29 (1,19%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

У понеділок ці контракти подорожчали на $2,9 (2,75%), до $108,23 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $1,15 (1,19%), до $97,52 за барель.

За підсумками попередньої сесії вони подорожчали на $1,97 (2,1%), до $96,37 за барель.

Ормузька протока все ще переважно закрита, що утримує енергетичні постачання з ключового регіону Близького Сходу поза досяжністю глобальних покупців, говориться у публікації.

Президент США Дональд Трамп незадоволений останньою іранською пропозицією, спрямованою на завершення війни, заявив у понеділок один з американських чиновників.

Іранські джерела повідомили в понеділок, що у своїй пропозиції Тегеран уникає обговорення його ядерної програми допоки не припиняться бойові дії і сторони не вирішать суперечки щодо судноплавства в Перській затоці.

Нагадаємо:

