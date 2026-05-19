Майже пів року в морі: РФ насилу доправила свій газ до Китаю

Газовоз Perle доставив вантаж зрідженого природного газу з Росії до Китаю після майже шести місяців у морі.

Про це свідчать дані відстеження суден LSEG, пише Reuters.

Судно пришвартувалося на LNG-терміналі Бейхай у вівторок, хоча вантаж із російського заводу "Портовая" воно забрало ще 8 грудня.

Зазвичай доставка LNG з Росії до Азії залежно від маршруту займає до 45 днів. Затримка відбулася на тлі проблем із продажем російського газу через західні санкції.

"Портовая", як і Arctic LNG 2, перебуває під санкціями США. Це вже третя поставка до Китаю із заводу на Балтійському морі після введення американських санкцій у лютому 2025 року. Раніше основними напрямками для вантажів із "Портовой" були Туреччина та Греція, згодом географія постачань розширилася до Китаю, Іспанії та Італії.

Переорієнтація російського експорту зрідженого природного газу до Азії після втрати європейського ринку скоротить доходи Росії через щонайменше подвоєння логістичних витрат.