Перезавантаження держпідприємств: Зеленський розповів, як воно відбудеться

Президент України Володимир Зеленський разом з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій для перезавантаження ключових державних підприємств.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Телеграм.

"Починаємо перезавантаження ключових державних підприємств, які працюють у галузі енергетики. Паралельно з повною перевіркою фінансової діяльності має відбутись оновлення управління цими компаніями", – говориться у повідомленні.

"Сьогодні разом із Премʼєр-міністром України Юлією Свириденко та міністром економіки Олексієм Соболевим визначили порядок дій", – зазначив Зеленський.

За тиждень мають бути забезпечені всі умови для формування нової і фахової наглядової ради "Енергоатому", а завдяки цьому – повне перезавантаження правління компанії, зазначив він.

"Укргідроенерго": термінове проведення конкурсу на нового керівника компанії і доформування наглядової ради.

Оператор газотранспортної системи України: доформування наглядової ради й термінове проведення конкурсу на посаду генерального директора компанії.

"У "Нафтогазі України" з огляду на те, що контракти поточного складу наглядової ради завершуються в січні наступного року, має бути оголошений і проведений конкурс на роботу в наглядовій раді компанії так, щоб цей новий склад зміг запрацювати вже в січні 2026 року", – повідомив президент.

У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

"Також доручив урядовцям бути в постійній та змістовній комунікації з правоохоронними й антикорупційними органами. На будь-яку виявлену схему в компаніях повинна бути і буде оперативна й справедлива відповідь", – сказав Зеленський.

Нагадаємо:

Раніше Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко зазначив, що з результатами аудиту державних компаній, які анонсували після розслідування НАБУ, будуть кадрові рішення.

13 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко зазначала, що в Україні проведуть аудит всіх державних компаній, зокрема енергетичних.

Вона також подала на розгляд Верховної Ради звільнення Германа Галущенка та Світлани Гринчук з посад міністрів енергетики та юстиції.

Колишній радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака (з 22 листопада 2020 року по вересень 2021 року), колишній член наглядової ради "Енергоатому" та президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов йде з посади у наглядовій раді "Укроборонпрому".

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначили, що організатор схеми відмивання коштів навколо "Енергоатома" та близький друг президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч будував вплив на ексміністра енергетики та міністра юстиції Германа Галущенка завдяки звʼязкам із Зеленським.

Прокурори також зазначили, що Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра оборони Рустема Умєрова.

За декілька годин до обшуків НАБУ Міндіч встиг виїхати з країни.