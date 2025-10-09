Перевірки декларацій у вересні: НАЗК розповіло про найбільших порушників

Національне агентство з питань запобігання корупції у вересні завершило 75 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Агентство назвало ТОП-10 порушень у деклараціях за результатами перевірок, завершених у вересні.

Про це йдеться у публікації на сайті НАЗК.

Так, працівника Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства в м. Києві та Київській області за 2024 рік встановлено ознаки необґрунтованості активів на 3 млн грн та недостовірних відомостей на понад 4,5 млн грн.

"Дружина посадовця придбала квартиру за 3,3 млн грн за кошти, законність походження яких посадовець не підтвердив під час перевірки, а також серед іншого посадовець "забув" задекларувати відомості про нерухомість дружини на понад 3 млн грн в м. Бровари", – говориться у повідомленні.

Обґрунтований висновок скеровано до Державного бюро розслідувань.

У заступника гендиректора держпідприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова" за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 229,4 млн грн.

"Посадовець не зазначив у декларації відомості про криптовалюту та не підтвердив достовірність відомостей про кошти, передані третім особам як інвестиції в криптоактиви. Обґрунтований висновок скеровано до Національної поліції України", розповідають у НАЗК.

Колишній заступник гендиректора ДП "Антонов" не підтвердив законність походження коштів для збільшення розміру готівки на більше ніж 8,9 млн грн у 2023 році. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ.

У колишнього прокурора Кременчуцької окружної прокуратури за 2022, 2023, 2024 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей сукупно на понад 18,7 млн грн.

"Серед інших порушень посадовець зазначив неправдиві відомості про власну та дружини криптовалюту, не зазначив відомостей про свій дохід від продажу криптовалюти на понад 6,7 млн грн у 2022 році, понад 10,1 млн грн у 2023 році та на майже 1 млн грн у 2024 році. Обґрунтовані висновки скеровано до ДБР", – говориться у повідомленні.

Колишній завідувач сектору Чернівецької митниці не підтвердив законність походження коштів у 2023 році, за рахунок яких він збільшив розмір власної готівки на понад 8 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до ДБР.

Також у "вересневу десятку" потрапив директор комунального підприємства "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів", що здійснює благоустрій міста. За 2022 та 2023 роки встановлено ознаки недостовірних відомостей сукупно на понад 28,3 млн грн.

"Посадовець не зазначив відомостей про будинок площею 239 кв.м. в Черкаській області та квартиру в м. Черкаси, в яких проживав, власний дохід, а також не підтвердив фінансову можливість заощадити на кінець 2022 року 300 тис. дол. США та 2 млн грн, а на кінець 2023 року – збільшити цей актив ще на 1,2 млн грн", – повідомляє агентство.

Обґрунтовані висновки скеровано до НПУ, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

У проректора Вінницького національного аграрного університету за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 8 млн грн.

Посадовиця серед іншого "приховала" від декларування власні три будинки, чотири земельні ділянки, інвестицію в будівництво квартири площею 107,94 кв.м. в м. Вінниці за 1,4 млн грн.

А також доходи в сукупному розмірі 3,7 млн грн, отримані на власні банківські рахунки, у тому числі з невстановлених джерел, частина з яких могла бути використана для придбання автомобіля вартістю 1,5 млн грн, який також не вказаний у декларації.

Обґрунтований висновок скеровано до НПУ.

У заступника директора ДП "Зал офіційних делегацій" за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 14,1 млн грн. Посадовець забув вказати відомості про власні фінансові зобов'язання на більше ніж 12,2 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ.

Також НАЗК розповідає депутата Сумської обласної ради: за 2024 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 3,5 млн грн.

Серед іншого він "забув" відобразити відомості про належні йому 3 земельні ділянки та 2 земельні ділянки, апартаменти у м. Ялта АР Крим та об'єкт незавершеного будівництва - житловий будинок площею 104,7 кв.м. ринковою вартістю понад 3,5 млн грн у Львівській області, що належать дружині.

Обґрунтований висновок скеровано до Національного антикорупційного бюро України;

Крім того, у депутата Дніпровської районної ради за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 21,4 млн грн.

Серед інших порушень посадовець не підтвердив достовірність даних про збільшення у звітному періоді розміру наявної у нього криптовалюти на більше ніж на 12 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ.

Нагадаємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції скерувало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 25 матеріалів на понад 109 млн грн, за рішенням суду активи можуть бути стягнені на користь держави.

З початку року НАЗК провело 110 контролів щодо повноти заповнення декларацій публічних службовців і встановило у деклараціях недостовірні відомості на понад 180 млн грн.

Прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи одного з керівників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області на суму понад 2,8 млн грн. Аналіз доходів та видатків посадовця, членів його сімʼї і родичів показав, що він не міг купити три машини за рахунок законних прибутків.

Раніше повідомлялося, що НАЗК перевіряє спосіб життя полковника СБУ Івана Калабашкіна, родичі якого володіють майном на $2 мільйони. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг способу життя полковника СБУ після розслідування про майно його родичів.

Також повідомлялося, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на запит Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) розшукало в Іспанії нерухомість депутата Одеської міськради вартістю 40,7 млн грн.