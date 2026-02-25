Партнери України застосують нові санкції проти Росії

Партнери України оголосили про нові пакети санкцій проти Росії: їх вводять Великобританія, Австралія, Канада та Нова Зеландія.

Про це говориться у повідомленні на сайті президента України.

Так, Великобританія оголосила найбільший із 2022 року пакет санкцій, зокрема проти нафтогазових доходів Росії та тіньового флоту.

Австралія оголосила санкції проти 180 юридичних і фізичних осіб, а також суден тіньового флоту РФ. Крім того, Австралія знизила граничну ціну на російську нафту до 44,1 дол. США за барель, говориться у повідомленні.

Канада вводить санкції проти 21 особи, 53 організацій і 100 суден російського тіньового флоту. Канада також знижує цінову стелю на російську нафту до 44,1 дол. США за барель.

Нова Зеландія – 34-й пакет санкцій проти фізичних осіб, компаній і суден, пов'язаних із підтримкою російської агресії. Нова Зеландія теж знизила граничну ціну на російську нафту до 44,1 дол. США за барель.

"У день четвертих роковин початку повномасштабної російської агресії Генасамблея ООН ухвалила внесену Україною резолюцію "Підтримка сталого миру в Україні". За неї проголосували 107 країн", – говориться у повідомленні.

"Генеральна Асамблея ухвалила нашу резолюцію на підтримку тривалого миру з чіткими закликами до повного припинення вогню та повернення наших людей. Це правильні й необхідні кроки. І ми й надалі активно працюватимемо разом із партнерами, щоб досягти миру", – заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: Удар по барелях: наслідки санкцій Трампа проти "Лукойлу" та "Роснефти"

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.

Європейський Союз розглядає пропозицію замінити обмеження цін на російську нафту забороною на морські послуги в рамках свого 20-го пакета санкцій, спрямованих проти Росії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Видання Financial Times ідентифікувало 48 компаній, які спільно працювали над маскуванням походження російської нафти, зокрема тієї, яку експортує "Роснефть".

Після запровадження санкцій США проти "Лукойлу" та "Роснефти", ці компанії почали розпродавати свої міжнародні активи.

Так, наприклад, Казахстан, Ірак, Болгарія, Угорщина, а також американські компанії Chevron та Quantum Energy у той чи інший спосіб (купівля, націоналізація) отримували активи підсанкційних компаній.