Зеленський запровадив санкції проти компаній, які обслуговують танкери РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.

Про це президент України повідомив у Телеграм.

"Продовжуємо синхронізацію санкцій із Європейським Союзом. Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту", – говориться у повідомленні.

Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів, повідомив Зеленський.

Минулого тижня Європейський Союз синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції, нагадав він.

"Триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо:

Європейський Союз розглядає пропозицію замінити обмеження цін на російську нафту забороною на морські послуги в рамках свого 20-го пакета санкцій, спрямованих проти Росії.

Українська розвідка оновила базу даних так званого "тіньового флоту" – вона оприлюднила дані 66 суден, які транспортують викрадене українське зерно, підсанційну російську та венесуельську нафту тощо.

Раніше набули чинності санкції України проти майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни.

Раніше Держмитслужба розробила та впровадила спеціалізоване програмне забезпечення "Санкції морських суден", що дозволяє митним органам оперативно ідентифіковувати підсанкційні об'єкти та забезпечувати контроль за їх недопущенням на територію країни.

25 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 морських суден, які у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

СБУ затримала в Одеському порту іноземне судно, яке незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.