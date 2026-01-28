Українська розвідка оновила базу даних так званого "тіньового флоту" – вона оприлюднила дані 66 суден, які транспортують викрадене українське зерно, підсанційну російську та венесуельську нафту тощо.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР МО України в розділі "Морські судна" порталу War&Sanctions оприлюднює дані 66 суден тіньового флоту російської федерації, Ірану та Венесуели, а також суден, залучених у викраденні українського зерна та порушенні державного кордону України.

Зокрема, воєнна розвідка України розкриває діяльність танкерів з мережі групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ).

"З 2023 року й дотепер танкерний флот групи компаній Cymare Shipmanagement Ltd (Кіпр) та Cymare Navigation FZC (ОАЕ) безперешкодно забезпечує росію нафтодоларами для продовження війни проти України, прикриваючись реєстрацією компаній у державах — членах Європейського Союзу", – говориться у повідомленні.

Топменеджер цієї групи — Nikolay Spichenok (Николай Спиченок), громадянин Великої Британії, упродовж тривалого часу працював і продовжує працювати на керівних посадах у найбільшій державній судноплавній компанії РФ — ПАО "Совкомфлот", а також у пов'язаних із нею структурах, зазначає розвідка.

ПАО "Совкомфлот", яке перебуває під санкціями більшості країн санкційної коаліції, забезпечує транспортування російської нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу, співпрацюючи з провідними російськими нафтогазовими компаніями та трейдерами.

"Наразі танкери з "орбіти" Совкомфлоту, зокрема залучені до перевезення нафти та нафтопродуктів з/до Венесуели, масово змінюють прапори на російські, фактично підтверджуючи свою залученість до обслуговування воєнних та економічних інтересів держави-агресора", – зазначає ГУР.

Раніше такі судна тіньового флоту ходили під прапорами третіх країн з метою уникнення санкцій західних держав.

Ця тенденція прямо відповідає положенням морської доктрини РФ, яка передбачає розширення цивільного флоту під російським прапором та використання його для забезпечення "національних інтересів" у Світовому океані.

Розвідка також попереджає про роботу Росії із посилення мобілізаційної готовності в морській сфері та інтеграцію заздалегідь підготовлених цивільних суден і екіпажів до складу збройних сил рф у воєнний час

ГУР МО України окремо закликає капітанів та екіпажів суден тіньового флоту уникати співпраці тіньовими компаніями-операторами суден.

Недоброчесні оператори тіньового флоту зникають першими, щойно судно потрапляє під увагу правоохоронних органів — залишаючи моряків сам на сам із правовими, фінансовими та гуманітарними наслідками злочину.

Нагадаємо:

Санкції України проти ще майже 700 морських суден, які росіяни використовують для фінансування війни, набули чинності.

Раніше Держмитслужба розробила та впровадила спеціалізоване програмне забезпечення "Санкції морських суден", що дозволяє митним органам оперативно ідентифіковувати підсанкційні об'єкти та забезпечувати контроль за їх недопущенням на територію країни.

25 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 56 морських суден, які у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

СБУ затримала в Одеському порту іноземне судно, яке незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.

У 2025 році Росія викрала понад 2 мільйони тонн зерна з українських тимчасово окупованих територій.