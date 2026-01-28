Казахстан планує викупити частку російського "Лукойлу"

Міністерство енергетики Казахстану подало заявку до США на придбання частки російської нафтопереробної компанії "Лукойл" в казахстанських енергетичних проєктах.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра енергетики Казахстану Єрлана Аккенженова.

"Лукойл" має частки у казахстанських нафтових родовищах Карачаганак та Тенгіз, а також у Каспійському трубопроводному консорціумі, що транспортує нафту з Казахстану до порту Новоросійська для експорту.

Тенгіз є одним із найбільших нафтових родовищ у країні, а його обсяги видобування за 2025 рік становили понад 39 млн тон за даними "Нафторинку"

Як зазначає агентство, "Лукойл" має до 28 лютого розпродати всі свої закордонні активи відповідно до санкцій, запроваджених США в жовтні 2025 року.

Відповідну заявку має розглянути управління з контролю іноземними активами США, яке уповноважене розглядати й погоджувати можливі операції з активами компаній, що перебувають під санкціями.

Нагадаємо:

В листопаді 2025 року Болгарія розробляла законодавчі зміни, які мали дозволити їй взяти під контроль нафтопереробний завод "Лукойлу" в Бургасі, і потім продати його новому власнику, щоб захистити завод від санкцій США.

Також на початку січня Ірак ухвалив рішення націоналізувати операції на нафтовому родовищі "Лукойлу" в країні.