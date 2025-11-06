Болгарія хоче взяти під контроль завод російського гіганта "Лукойл" після санкцій США

Болгарія розробляє законодавчі зміни, які дозволять їй взяти під контроль нафтопереробний завод у Бургасі, що належить російському гіганту "Лукойл", і потім продати його новому власнику, щоб захистити завод від санкцій США.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

Бургаський нафтопереробний завод – ключовий актив закордонної "бізнес-імперії" "Лукойлу" і єдиний НПЗ в Болгарії.

Законопроєкт передбачає призначення зовнішнього управителя, який контролюватиме його продаж. "Лукойл" при цьому не отримає права голосу і не зможе оскаржити рішення.

Колишній прем'єр-міністр і лідер партії GERB Бойко Борисов, яка очолює коаліційний уряд, назвав такий крок "дуже логічним" і пообіцяв вже найближчим часом представити законопроєкт.

Призначення спеціального управителя, який візьме на себе оперативне керівництво заводом, дозволить забезпечити енергетичну безпеку, запобігти перебоям з постачанням і уникнути вторинних санкцій, вважає Мартін Владимиров, директор з енергетики та клімату болгарського Центру вивчення демократії.

Нагадаємо:

Російський нафтовий гігант "Лукойл", який разом з "Роснєфтю" потрапив під санкції США та Британії, відчуває проблеми з роботою своїх закордонних структур в Іраку, Фінляндії та Швейцарії.

Через санкції де-факто "вся міжнародна діяльність „Лукойла" паралізована", заявив Financial Times Торбйорн Торнквіст, генеральний директор норвезької Gunvor, яка планує купити іноземні активи "Лукойла".

"Ніхто не може вести з ними операції. Під загрозою безліч робочих місць, а робота нафтопереробних потужностей може бути серйозно порушена", - сказав він.

Закордонна "нафтова імперія" "Лукойл" включає НПЗ в Болгарії, Румунії та Нідерландах, мережу АЗС в Євросоюзі, а також потужності з видобутку в Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Іраку, Єгипті, ОАЕ, Латинській Америці, Західній і Центральній Африці.