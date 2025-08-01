Ощадбанк заперечує, що йому передали ТРЦ "Гулівер"

Інформація про передачу торговельно-офісного комплексу Gulliver в управління державних банків не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Ощадбанк.

Зазначається, що станом на 13:00 1 серпня жоден документ про передачу інфраструктурних елементів управлінській команді держбанків не підписаний.

"Спроба Ощаду вести перемовини на принципах довіри і співпраці була використана ТОВ "Три О" для маніпуляцій і шантажу. Дії колишніх власників об'єкта виглядають такими, що спрямовані на нанесення шкоди в першу чергу орендаторам і співробітникам ТОК Gulliver", - йдеться у повідомленні.

У банку повідомили, що ТОВ "Три О" висунуло ультимативні вимоги підписати документи з погрозами припинити експлуатацію комплексу, відмовляється підписувати акт передачі та надавати документи і контактні дані співробітників.

Крім того, колишні власники публічно спонукають орендарів не переукладати договори з новими власниками та закликають персонал відмовлятися працювати на державні банки.

Ощадбанк від імені консорціуму звернувся до колишніх власників та менеджменту ТОК Gulliver з проханням максимально посприяти передачі справ для уникнення зупинок у роботі ТРЦ.

31 липня повідомлялося, що "Ощадбанк" та "Укрексімбанк" отримали право власності на столичний торгово-розважальний центр "Гулівер" через борги його власника.

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Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер". У конкурсі брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника - ТОВ "БК "Міленіум", який мав зв’язок із Поліщуком.

18 березня було відхилено другого учасника - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А за два дні потому - відхилили й третього учасника - ТОВ "Алакор Сіті".

У квітні 2025 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило новий конкурс на відбір управителя столичного ТРЦ "Гуллівер". У ньому узяли участь три учасники. Найбільш вигідною економічною пропозицією була пропозиція від "БК Міленіум".

Один з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер" продовжує відстоювати інтереси колишнього власника Віктора Поліщука.