Ощадбанк отрицает, что ему передали ТРЦ "Гулливер"

Информация о передаче торгово-офисного комплекса Gulliver в управление государственных банков не соответствует действительности.

Об этом сообщает Ощадбанк.

Отмечается, что по состоянию на 13:00 1 августа ни один документ о передаче инфраструктурных элементов управленческой команде госбанков не подписан.

"Попытка Ощада вести переговоры на принципах доверия и сотрудничества была использована ООО "Три О" для манипуляций и шантажа. Действия бывших владельцев объекта выглядят такими, что направлены на нанесение вреда в первую очередь арендаторам и сотрудникам ТОК Gulliver", - говорится в сообщении.

В банке сообщили, что ООО "Три О" выдвинуло ультимативные требования подписать документы с угрозами прекратить эксплуатацию комплекса, отказывается подписывать акт передачи и предоставлять документы и контактные данные сотрудников.

Кроме того, бывшие владельцы публично побуждают арендаторов не перезаключать договоры с новыми собственниками и призывают персонал отказываться работать на государственные банки.

Ощадбанк от имени консорциума обратился к бывшим владельцам и менеджменту ТОК Gulliver с просьбой максимально поспособствовать передаче дел во избежание остановок в работе ТРЦ.

31 июля сообщалось, что "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" получили право собственности на столичный торгово-развлекательный центр "Гулливер" из-за долгов его владельца.

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Напомним:

Шевченковский райсуд Киева передал имущество киевского ТРЦ "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука в управление АРМА.

10 января 2025 года на Prozorro состоялся аукцион по отбору управляющего ТРЦ "Гулливер". В конкурсе принимали участие три компании: ООО "БК "Миллениум", "Алакор Сити" и консорциум "Управляющая компания "Эспланада".

По результатам проверки, АРМА сначала отклонило кандидатуру первого участника - ООО "БК "Миллениум", который имел связь с Полищуком.

18 марта был отклонен второй участник - консорциум "Управляющая компания "Эспланада". А через два дня спустя - отклонили и третьего участника - ООО "Алакор Сити".

В апреле 2025 года Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило новый конкурс на отбор управляющего столичного ТРЦ "Гулливер". В нем приняли участие три участника. Наиболее выгодным экономическим предложением было предложение от "БК Миллениум".

Один из крупнейших ТРЦ Киева "Гулливер" продолжает отстаивать интересы бывшего владельца Виктора Полищука.