АРМА відхилило пропозиції всіх охочих на управління ТРЦ "Гулівер"

Агентство з розшуку та менеджменту активів відхилило пропозиції усіх трьох компаній на управління ТРЦ "Гулівер".

Про це повідомляє пресслужба агентства.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер", де раніше обраний на конкурсних засадах незалежний оцінювач встановив ринкову вартість об'єкта у 7,6 млрд гривень.

У конкурсі брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

Агентство під час перевірки документів учасників звернулося до правоохоронних і розвідувальних органів, щоб з’ясувати, чи пов’язані вони з власником арештованого активу, країною-агресором або її союзниками.

У січні 2025 року журналісти hromadske дізналися, що компанія-переможець аукціону на управителя ТРЦ Gulliver БК "Міленіум" має зв’язок із ексвласником центру Віктором Поліщуком.

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника - ТОВ "БК "Міленіум".

18 березня було відхилено другого учасника - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А за два дні потому - відхилили й третього учасника - ТОВ "Алакор Сіті".

Відтак, АРМА готове до оголошення нового конкурсу на управителя ТРЦ "Гулівер".

"Нацагентство категорично не допустить до управління ТРЦ та інших арештованих активів суб'єктів, пов'язаних з колишніми власниками або афілійованих з Російською Федерацією", - додали у пресслужбі.

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Нагадаємо:

Раніше, Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За словами суду, предметом розслідування було, серед іншого, дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Згодом, Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) отримало офіційний звіт оцінки щодо ТРЦ Gulliver (ТОВ "Три О"), згідно з яким його оцінили в 7,6 млрд грн.

10 січня державне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провело публічний аукціон на платформі Prozorro для відбору управителя ТРЦ Gulliver у Києві.

За підсумками конкурсу переможцем стало БК "Міленіум", яке запропонувало найвигідніші умови для держави — найнижчу винагороду за управління у розмірі 0,15%.