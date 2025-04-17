ТРЦ "Гулівер" продовжує відстоювати інтереси колишнього власника

Один з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер" продовжує відстоювати інтереси колишнього власника Віктора Поліщука.

Про це йдеться в інтерв'ю ЕП голови Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) Олени Думи.

Журналіст ЕП розповів, що представники "Української правди", яка в цьому році відзначає 25 років, звернулися до "Гулівера" з пропозицією розмістити на головному електронному банері ТРЦ відповідну рекламу.

"Ми отримали відповідь, що це можливо за умови, що ми знімемо статтю трирічної давнини про минулого або теперішнього, але відстороненого власника "Гулівера", - розповів журналіст Дмитро Рясний.

"Дозвольте пояснити, як є фактично і юридично. Торговий центр "Гулівер". У даному випадку ми отримали ухвалу винятково на нерухомість. Ніякої згоди власника нам не потрібно. ТРЦ "Гулівер" був оцінений 7,6 мільярда гривень, достатньо ринкова ціна", - розповіла Олена Дума.

Вона нагадала, що в подальшому був оголошений конкурс про відбір управителя, де були подані три заявки. Усі три учасники були скасовані.

Станом на зараз оголошений новий конкурс.

Відповідаючи на питання, хто наразі керує "Гулівером", Олена Дума зазначила, що "там перебувають орендарі, як передбачено в ухвалі суду, забезпечується користування до відбору управителя".

"Орендарі мають чинні договори оренди, які вони виконують, і ми слідуємо виконанню рішенню суду. Користування нерухомим майном продовжується до моменту, поки не зайде нововідібраний управитель на площадці "Прозорро"", - розповіла голова АРМА.

Читайте також: Знайшлися 100 мільярдів доларів. Знайомтесь. АРМА