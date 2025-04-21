АРМА оголосило новий конкурс на відбір управителя ТРЦ "Гуллівер"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило новий конкурс на відбір управителя столичного ТРЦ "Гуллівер".

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Йдеться про управління масштабним активом площею понад 151 тис. кв. м, ринкова вартість якого складає 7,6 млрд гривень згідно з оцінкою, проведеною незалежним оцінювачем, обраним на конкурсних засадах.

Зазначається, що мінімальна сума очікуваних доходів від управління ТРЦ "Гуллівер" становить понад 17 млн гривень.

"Фактично буде більше так як за результатами аукціону управитель буде зобов'язаний понад 70% прибутку сплачувати до державного бюджету", – зазначили в АРМА.

Нацагентство категорично заявляє, що не допустить до управління арештованими активами суб'єктів, пов'язаних з колишніми власниками або афілійованих з російською федерацією.

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Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За словами суду, предметом розслідування було, серед іншого, дослідження фактів ухилення від сплати податків, зборів та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер". У конкурсі брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

Агентство під час перевірки документів учасників звернулося до правоохоронних і розвідувальних органів, щоб з’ясувати, чи пов’язані вони з власником арештованого активу, країною-агресором або її союзниками.

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника - ТОВ "БК "Міленіум".

18 березня було відхилено другого учасника - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А за два дні потому - відхилили й третього учасника - ТОВ "Алакор Сіті".

У квітні АРМА почало готуватись до нового конкурсу на відбір управителя столичним ТРЦ "Гулівер".