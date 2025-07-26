"Ощадбанк" і "Укрексімбанк" отримали у власність ТРЦ "Гулівер"

"Ощадбанк" та "Укрексімбанк" отримали право власності на столичний торгово-розважальний центр "Гулівер" через борги його власника

Про це повідомив член наглядової ради "Укрексімбанку" Олександр Бевз.

"Після років боротьби державні Ощадбанк та наш Укрексімбанк отримали право власності на ТРЦ Гулівер у Києві - як стягнення за борги його власника", - повідомив він.

За його словами, операція була здійснена завдяки роботі команд банків, державних органів та юридичних радників.

У вересні 2016 року екс-керівник прес-служби Мінфіну наводила інформацію (з посиланням на неофіційні джерела), що "Ощадбанк видав компанії "Три О", що управляє столичним ТРЦ "Гулівер", $460 млн кредиту, в той час, як ринкова вартість заставного майна становила ледь половину від цієї суми".

Восени 2018 року Ощадбанк та Укрексімбанк виставляли на продаж права вимоги за кредитами, в забезпеченні по яким ТРЦ "Гулівер". Стартова ціна була 18,2 млрд грн.

Згодом, видання "Наші гроші" опублікувало витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно, у якому наводиться інформація про заборгованість ТОВ "Три О" перед "Ощадбанком" на 537,2 млн дол, а перед "Укрексімбанком" - на 137,8 млн дол (тобто загалом - 675 млн дол).

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Нагадаємо:

Шевченківський райсуд Києва передав майно київського ТРЦ "Гулівер" бізнесмена Віктора Поліщука в управління АРМА.

10 січня 2025 року на Prozorro відбувся аукціон з відбору управителя ТРЦ "Гулівер". У конкурсі брали участь три компанії: ТОВ "БК "Міленіум", "Алакор Сіті" та консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

За результатами перевірки, АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника - ТОВ "БК "Міленіум", який мав зв’язок із Поліщуком.

18 березня було відхилено другого учасника - консорціум "Управляюча компанія "Еспланада". А за два дні потому - відхилили й третього учасника - ТОВ "Алакор Сіті".

У квітні 2025 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило новий конкурс на відбір управителя столичного ТРЦ "Гуллівер". У ньому узяли участь три учасники. Найбільш вигідною економічною пропозицією була пропозиція від "БК Міленіум".

Один з найбільших ТРЦ Києва "Гулівер" продовжує відстоювати інтереси колишнього власника Віктора Поліщука.