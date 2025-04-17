Знайшлися 100 мільярдів доларів. Знайомтесь. АРМА

В інтерв'ю ЕП голова АРМА Олена Дума розповіла про корупцію, пошук активів і те, коли повноцінно запрацює реєстр.

Якщо в Україні колись постане питання заснування свята економічної соборності, то його слід призначати на 10 листопада. У цей день 2015 року було створене Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА). Під його дахом зараз перебувають арештовані яхта Медведчука, "Межигір'я" Януковича, "Укрнафтобуріння" Коломойського, "Моршинська" Фрідмана, "Мотор Січ" Богуслаєва і тисячі інших активів.

Усі вони знерухомлені. Чи то в рамках економічних злочинів їх власників, чи то на основі їх звинувачень у державній зраді. Та "меч відплати" по-українськи – дуже специфічний продукт.

Частково його ефективність притуплена корупцією в АРМА, про яку голова агентства Олена Дума воліє говорити лише в минулому часі. Частково – через спайку бізнесу і влади, завдяки якій АРМА досі не має свободи в розпорядженні арештованим майном.

"Цинізм та абсурд, що під час війни в наш парламент уже тричі вносився законопроєкт, який дозволить розблокувати можливість управляти активами, де власником фактично є ворог, але за нього не голосують", – каже Дума.

За час великої війни країна добре забула термін "парламентська монобільшість", проте перенесення уваги на новини з фронту не скасовує правила останніх шести років: Верховна Рада робить те, що каже їй робити президент.

Нижче – про те, як Україна знаходить арештоване майно і як від цього не може отримати адекватної користі.

Про функціонал, корупцію в АРМА та фінансування

— Що таке АРМА і чим воно займається?

— Унікальний орган, працює з правоохоронними органами на їхні запити. ОГП, ДБР, НАБУ, НАЗК, БЕБ – усі, хто порушують кримінальні справи, звертаються до АРМА із запитами, щоб у рамках цих проваджень знайти, розшукати активи тих суб’єктів, які є в кримінальних провадженнях.

— З цими органами ви працюєте в горизонтальній площині?

— Так.

— Ви розшукали певний актив. Що далі?

— Надаємо інформацію правоохоронному органу, після цього він вивчає наші матеріали. Це може бути просто інформація на запит, може бути висновок і надання схем, на кого (майно – ЕП) переоформлялося далі. Ці матеріали лягають у клопотання правоохоронного органу до суду про накладення арешту на ці активи та/або передавання в управління Нацагентству.

— Скільки в агентстві людей?

— Центральний апарат – це 300 людей, з них поки що фактично є 200. Тобто в нас є 100 вакансій. Плюс загальний штат територіальних відділень – 90 людей.

— Тобто граничний загальний штат – 390 осіб. Скільки з них є спеціалістами з розшуку активів?

— Три департаменти по 14 людей.

— Виходить, загалом близько 40 людей. Тобто кожен десятий у конторі – це спеціаліст, який займається розшуком.

— Трохи не так, тому що із 43 спеціалістів третя частина посад вакантна. Ще потрібно 14 осіб, бо один департамент щодо розшуку санкційних активів новостворений. Це і є плюс 14 людей, які потребують наповнення.

— Ми про це ще поговоримо. На 2025 рік уряд передбачив на утримання агенції 189 мільйонів гривень.

— Неправильна цифра. У 2016 році було 435 мільйонів, у 2017-му – 360. Ця цифра постійно зменшувалася через корупційну складову, яка була притаманна Національному агентству, і саме тому, що АРМА використовували для тиску на бізнес.

Депутати у 2019 році скоротили бюджет, він становив 189 мільйонів. Його вистачало лише на заробітні плати для 195 осіб у центральному апараті і 51 особи в територіальному управлінні.

За моєю ініціативою після того, коли ми показали збільшення надходжень до бюджету, ми дали пропозиції Мінфіну, Кабміну та профільному бюджетному комітету і бюджет на 2025 рік становить 439 мільйонів гривень з урахуванням того, що ми маємо поповнити якраз ці 100 вакансій.

— Цифру 189 мільйонів я взяв з вашого відеоінтерв’ю. У ньому ви сказали, що цього недостатньо навіть на зарплатний фонд. Якщо розділити цю цифру на загальний штат АРМА, 400 людей, то річна середня зарплата виходить понад 470 тисяч гривень.

— 189 мільйонів було у 2024 році.

Цієї цифри було недостатньо для покриття зарплат, це правда. Але це загальна цифра, яка містить усі потреби державного органу.

Олена Дума: "За півтора року під моїм керівництвом кадровий потенціал агентства змінено на 80%" Олексій Клімов, УП

— Ваша цитата: "Чи не викликає ні в кого сумнівів, що спеціаліст АРМА знаходиться під корупційними ризиками? Він фактично розпоряджається мільярдними активами, від нього залежить схвалення рішень, встановлення критеріїв, оголошення конкурсу і того, які документи він буде оглядати і подавати". Це було в контексті невеличкої зарплати спеціаліста.

Якою має бути зарплата спеціаліста, щоб він не перебував під корупційними ризиками, управляючи питаннями на мільярди гривень?

— Абсолютно правильна цитата, і мені приємно, що ви розбираєте мої речі на цитати, це прямо достойно. Я підтверджую те, що я сказала, і поясню: не я маю встановлювати рівень заробітної плати. Це загальноєвропейська демократична практика, оскільки АРМА є такий самий антикорупційний орган.

Коли ми аналізуємо і, наприклад, на профільному комітеті перебувають керівники ДБР, НАЗК, НАБУ при розгляді проєкту бюджету на 2025 рік, то в присутності всіх депутатів і голови профільного комітету ставиться питання до цих органів: чи є у вас фінансові проблеми, які потребують вирішення чи внесення змін до бюджету на 2025 рік? І всі – САП, ДБР, НАБУ, НАЗК – сказали: у нас проблем немає. Звичайно, тому що їх бюджет передбачав, наприклад, 1,3 мільярда (для НАЗК у 2025 році – ЕП), 2 мільярди (для НАБУ) і так далі.

— То якою має бути достойна зарплата спеціаліста, щоб він не перебував під корупційними ризиками?

— Якщо зараз головний спеціаліст отримує 25 тисяч гривень, то щоб він отримував хоча би 35-40.

— Ви вважаєте, що плюс 15 тисяч гривень до зарплати зупинять корупційні ризики?

— Я можу вважати, що якби ми жили не під час війни і економіка нашої країни була б достатньою, то я б розділила зараз ваш сарказм. В умовах, коли ми живемо під час широкомасштабної війни і думаємо, як наповнити бюджет і фактично вижити, то це та сума, яка зацікавить головного спеціаліста приходити на державну службу і працювати з восьмої хоча б до шостої, а при моїх вимогах – з восьмої до восьмої і віддано.

— Я до того, що, можливо, питання з корупцією не в зарплаті? АРМА – це ідеальна структура, де ти, ставши її спеціалістом, можеш за рік-два отримати надзвичайну кількість конфіденційної інформації. Тебе зарплата майже не цікавить.

— Фантазії. Одразу спробую їх якщо не повністю знищити, то хоча б трошки применшити, щоб вам було зрозуміло.

Навіть головний спеціаліст, який має доступ, наприклад, до ухвали суду про арешт, не може передбачити, що буде в майбутньому з тим чи іншим активом. Він не може передбачити, що завтра буде ухвала про зняття цього арешту. Він одночасно не може передбачити, що може бути, наприклад, рішення ВАКС про націоналізацію. Він не може передбачити, що хтось потрапить у санаційний список чи буде виключений з нього.

Я б назвала інші причини на вашому місці. Знаєте, які? Коли ми, наприклад, під час війни можемо спостерігати за організаціями, які багато років фінансувалися USAID, мали захмарні зарплати, займалися начебто антикорупційною діяльністю в Україні. Ви можете мені назвати результати їхньої антикорупційної діяльності?

Якщо ви говорите, що АРМА – ідеальний державний орган для отримання інформації, то це державний службовець, людина, яка має виконувати обов'язки, завдання, роботу, мати доступи. Вона несе відповідальність: адміністративну, дисциплінарну, цивільну і кримінальну. Тобто не все так райдужно, як ви думаєте.

Водночас, коли я наводжу приклад спеціаліста громадської організації, який п'є каву, дивиться в інтернет, відчуває себе не так скуто, як державний службовець, не має такої відповідальності, але водночас він заброньований. Кожен заброньований. А на державній службі в АРМА бронь – 50%.

— Ви почали на мене кричати. Якщо ви емоційна, значить, можливо, чесна. Вище ви говорили, що раніше в АРМА зменшувався бюджет у зв'язку з малими результатами роботи і тим, що була корупція. У чому вона до вашої каденції проявлялася?

— Були встановлені факти реалізації арештованих активів на площадках, дотичних до посадових осіб агентства. Встановлені факти, що така реалізація здійснювалася не за ринковими, а за заниженими цінами. Встановлені факти відбору управителів не за конкурентоспроможними правилами. Тобто не існувало навіть порядків. І за всіма цими фактами порушені кримінальні провадження.

За півтора року під моїм керівництвом кадровий потенціал агентства змінено на 80%.

Факти витоку інформації були встановлені раніше. За весь цей період, починаючи з другого півріччя 2023 року, жодного такого випадку не було.

— Або, може, зараз вони якісніше ховаються.

— Або, може, ми не будемо фантазувати, і все має причинно-наслідковий зв'язок. Якщо є порушення і воно встановлене, доведене, то воно є.

Про необхідні повноваження, спілкування з президентом та Єрмаком

— АРМА – це агенція з розшуку і менеджменту (управління) активів. Але при цьому агенція на постійній основі залучає приватні структури до управління активами. Поясніть, будь ласка, для звичайних людей: то АРМА тільки розшукує чи і розшукує, і управляє?

— АРМА виявила і розшукала, я пояснювала це з самого початку. Далі правоохоронний орган звернувся до суду і АРМА отримала рішення суду. Агенція ніколи не ухвалює самостійних рішень. Тобто ми чітко виконуємо ухвалу суду. На виконання ухвали суду ми можемо відбирати управителя або реалізовувати.

Починаючи з 2023 року, ми розробили нові правила й порядки, яких раніше не було, я щойно про це сказала, це відбір суб’єкта оціночної діяльності, конкурс, відбір управителя, реалізація активів на "Прозорро.Продажах", на всіх електронних майданчиках, які є.

Ще один нюанс, про який ви забули: водночас управителем може бути держава, державне підприємство, де 50% і більше у власності держави.

— Немає таких активів, якими безпосередньо управляють з АРМА?

— АРМА нічим не управляє. Ми державний орган, який організовує описаний вище процес.

— На сайті агенції, у ваших багатьох зверненнях звучить заклик про необхідність ухвалення парламентом закону №10069, який дозволить розблокувати управління арештованими активами. Про що він?

— Зараз закон встановлює для нас обов’язок погоджувати при відборі управителя на управління корпоративними правами з власником активу. Ця норма не дозволяє нам управляти українськими активами в рамках проваджень і тими, де 100% власності має Російська Федерація.

Цинізм та абсурд, що під час війни в наш парламент уже тричі вносився законопроєкт (зараз це четверта редакція), який дозволить розблокувати можливість управляти активами, де власником фактично є ворог, але за нього не голосують.

— Ваша цитата: "Я зверталася до президента щодо голосування за №10069. Законопроєкт визнали невідкладним, але для його прийняття не вистачило вісім голосів". Ця розмова з президентом була особиста чи листуванням?

— Офіційний лист, звичайно, ми ж орган державної влади. Я зверталася не тільки до президента, а і до голови Верховної Ради.

Олена Дума: "Я вважаю, що в чинному парламенті є такі лідери фракцій, які говорять одне, а роблять інше" Олексій Клімов, УП

— Майже ні в кого немає сумнівів, що законодавчі ініціативи чи зміни, якщо в них зацікавлений президент, ухвалюються. У цьому контексті, може, проблема не в парламенті?

— Питання некоректне. Я не даю оцінки іншим органам державної влади. Ви хочете мою суб’єктивну думку? Я вам її скажу. Я вважаю, що в чинному парламенті є такі лідери фракцій, які говорять одне, а роблять інше. Коли, наприклад, на засіданні комітету при обговоренні, це ж були чотири різні законопроєкти з однією і тією самою нормою – розблокувати і обговорюється цей законопроєкт.

І коли, наприклад, голова фракції встає і говорить: "Так, його дійсно треба розблокувати, це неможливо допускати під час війни". А потім у парламенті сідає за своє робоче місце і не тисне на кнопку. І всі з цієї фракції цього не роблять. Про що це свідчить?

— Тобто президент просто не знає про цю проблему?

— Я впевнена, що президент знає про цю подію і доцільність схвалення цього законопроєкту, тому що, як мінімум, він був визнаний невідкладним і стояв до розгляду позачерговим. Те, що на нього не вистачило вісім голосів, причина зрозуміла. Зараз ми розглядаємо знову доцільність розгляду цього законопроєкту в першочерговому порядку.

— Чому президент вас не чує?

— У мене не було змоги поставити йому це питання.

— За ці роки жодного спілкування?

— Ні.

— А з Єрмаком?

— Ні.

— За ці роки ніхто в Офісі президента не поцікавився, чим живе контора і які в неї проблеми?

— Можна вас попросити не називать АРМА, орган державної влади, конторою? Я на нього починаю реагувати.

Я думаю, що зацікавленість є, тому що ми даємо дуже великі результати. На території України кількість розшуканих і отриманих в управління активів вартістю понад 200 мільярдів гривень, що зафіксовано звітом Рахункової палати.

Коли ми говоримо про розшукані активи в рамках кримінальних проваджень порушених на території України, але ті, які розшукало агентство, ця сума уже перевищує 100 мільярдів доларів.

— За два роки які органи державної влади цікавився, чим живе АРМА?

— Я кожен день отримую доручення від Кабінету міністрів і вони всі пов'язані з виконанням державних програм та заходів. У нас немає такого, щоб хтось конкретно цікавився. Ви ставите некоректне запитання.

Олена Дума: "З моменту призначення моїх заступників, усього керівного складу, спеціалістів у мене принципова позиція: ніяких зустрічей, ніяких розмов, ніяких дружніх стосунків" Олексій Клімов, УП

— Ви про бюрократичну мову, а я про людську. Ви ж не спілкуєтеся, як роботи. Мова йде про те, що крім бюрократичного спілкування є людське: "Алло, пані Олено, як поживаєте?".

— Ні, виключено, у нас немає таких контактів. Ми спілкуємося винятково в робочих процесах. Дивіться, чим я відрізняюся від інших? З моменту призначення моїх заступників, усього керівного складу, спеціалістів, про яких ви говорите, у мене принципова позиція: ніяких зустрічей, ніяких розмов, ніяких дружніх стосунків. Я подаю цьому приклад.

— А так можна?

— Саме тому замінені 80% кадрового потенціалу, тому що не кожен здатен так працювати.

— На сайті агенції вказано, що 2024 рік АРМА закінчила з 12,3 мільярда гривень за результатами управління. З чого ця цифра складається?

— 1,2 мільярда від управління арештованими активами. Мільярд чистого прибутку до бюджету, це проценти від депозитів, нарахованих і від військових облігацій. 330 мільйонів від реалізації на "Прозорро.Продажах". І 10 мільярдів списаних коштів РФ.

Про ненаповнений реєстр, керівника ТРЦ "Гулівер" та матюки

— Окрема тема діяльності АРМА – реєстр арештованих активів. Перші, здається, п'ять років, існування агенції його не було. Він з'явився при вас.

Ваша цитата: "Моєю першою задачею після призначення було створення реєстру арештованих активів. Тому що ніхто не знав, скільки всього було арештованих активів, як ними управляють і хто ними управляє, яка від цього користь державі. Ми відкрили доступ до реєстру".

— А що не так я сказала? Відкрили вперше.

— Перше бажання після того, як прослухав цю цитату, – зайти в реєстр і побачити, хто управляє активами і яка від цього користь державі. За жодним пунктом я не знайшов відповіді.

— Розділяю вашу думку і від жодного свого слова не відмовляюся. Справді, ніхто раніше не знав. Зараз реєстр містить загальну цифру. Ви ж бачите всього, скільки записів бачите, скільки всього є ухвал. Можна побачити, скільки передано в агентство.

— Це загальні цифри.

— Правильно. Тепер дивіться: наша мета основна яка? Зробити реєстр не просто, знаєте, кладовищем ухвал з реєстраційними номерами, прізвищами підозрюваних, обвинувачених чи слідчих прокурорів. Тепер дивіться, у чому суть.

Коли ми розбираємося, встановлюємо нові прозорі правила, ми водночас слухаємо тих суб’єктів, які потенційно мали б управляти або купувати, правда? Можете собі уявити чи зрозуміти, наскільки важка ситуація державного службовця – моя і кожного, хто тут працює, який має застереження: не можна рекламувати ці активи, не можна ні з ким зустрічатися, говорити про ці активи. Це корупційна складова, ми це обмежуємо. Але водночас ми повинні почути бізнес і зробити так, щоб це було цікаво.

— Ви даремно на мене ображаєтеся. Сприймаєте в штики це питання, а насправді відповідь на нього може являти собою можливість розказати про проблеми, які не дають створить цей реєстр так, щоби він дійсно відповідав на згадані питання.

— Коли я з вами говорю емоційно, це означає, що я ставлюся до роботи з усім серцем. І ви чуєте зараз не образу чи якусь емоційну реакцію, а ви чуєте те, що пережив мій колектив, впроваджуючи це в життя.

— Я кажу про те, що спробуйте сприйняти питання про порожній реєстр як можливість озвучити конкретні кроки, необхідні для того, щоб він став змістовним. Наприклад, дайте гроші з бюджету на реєстр.

— Ми їх уже заклали, дякую. Я ж вам пояснюю. Пророблена дуже титанічна праця в 24-му році.

— Скажіть, коли цей реєстр нарешті…

— У цьому році нарешті буде. Є розроблене технічне завдання, воно затверджене в Мінцифри, кошти передбачені в бюджеті, він буде покращений у 2025 році.

— Тобто цього року я зможу зайти і побачити нарешті, хто управляє "Моршинською" і скільки держава отримує за її управління?

— Якщо конкретно про "Моршинську", то ви побачите.

— Не конкретно.

— Так.

— Зможу?

— Так.

— І це щодо всіх активів?

— Звичайно.

— Зафіксуємо цей момент. Наступний блок питань – щодо пошуку управителів на арештовані активи. Візьмімо конкретний об'єкт: київський ТРЦ "Гулівер".

— Нерухомість.

Олена Дума: "Арештовані активи, передані в агентство, мають бути оцінені згідно із законом. Щоб оцінити 72 тисячі активів, думаю, зрозуміло, скільки потрібно часу" Олексій Клімов, УП

— Управитель для нього знайдений за принципом відокремлення від інтересів власника "Гулівера" чи ні?

— Там не арештовані корправа. Відокремлений.

— Управитель незалежний від власника?

— Так.

— Дивіться, яка історія. Нам, "Українській правді", у цьому році 25 років. Люди, які відповідають за організацію заходу, звернулися до "Гулівера" з пропозицією розмістити на головному електронному банері ТРЦ відповідну рекламу. Ми отримали відповідь, що це можливо за умови, що ми знімемо статтю трирічної давнини про минулого або теперішнього, але відстороненого власника "Гулівера" (Віктор Поліщук).

— Тобто фактично вас шантажують.

— Питання не в нас, а в тому, що як можна говорити про відсторонення власника "Гулівера" від управління, якщо той, хто зараз управляє цим об'єктом, насправді відстоює інтереси власника?

— А хто управляє активами?

— Я не займався цим питанням безпосередньо.

— Ні, ви застосували зараз конкретно в діалозі зі мною "фактично той, хто управляє активом, причетний до власника". Я реагую, запитую. У вашому розумінні, хто управляє зараз?

Дозвольте пояснити, як є фактично і юридично. Торговий центр "Гулівер". У даному випадку ми отримали ухвалу винятково на нерухомість. Ніякої згоди власника нам не потрібно. ТРЦ "Гулівер" був оцінений 7,6 мільярда гривень, достатньо ринкова ціна.

Далі був оголошений конкурс про відбір управителя, де були подані три заявки. Водночас у критеріях і згідно з нашим законодавством чітко зазначено: жоден з учасників або переможців не має бути близьким, афільованим, причетним до власника арештованого активу або до Російської Федерації.

Ці три учасники між собою змагалися на аукціоні і перемогли приблизно з такими показниками: 0,49%, 0,35% і 0,15%. Це винагороди, які вони пропонували отримувати за договором. Перемагає той учасник, який запропонував найменший відсоток своєї винагороди.

У даному випадку, коли дивитися чисто на математичну процентну ставку учасників, перемагав "Алакор сіті". Відповідно, ми протягом певного часу бачили різне реагування в медіа стосовно і першого, і другого, і третього учасників, бачили різні статті і потім їх перевіряли, зокрема як орган державної влади щодо причетності і так далі.

Кожен з них, відповідно до закону про захист економічної конкуренції, був розглянутий на Антимонопольному комітеті. Ухвалене рішення: усі три учасники скасовані. Тобто зараз у ТРЦ "Гулівер" немає управителя. Станом на зараз оголошений новий конкурс.

— Так ви ж щойно сказали, що управитель ТРЦ "Гулівер" не має стосунку до власника.

— Ви говорили про корправа і власника, це інший юридичний механізм. Причетність учасника до власника і їхні стосунки. Це зовсім різні юридичні категорії.

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— Хто керує "Гулівером" зараз?

— Зараз там перебувають орендарі, як передбачено в ухвалі суду, забезпечується користування до відбору управителя.

— Тобто орендарі самі вирішують, де будуть орендувати і за якою ціною?

— Орендарі мають чинні договори оренди, які вони виконують, і ми слідуємо виконанню рішенню суду. Користування нерухомим майном продовжується до моменту, поки не зайде нововідібраний управитель на площадці "Прозорро".

— Хтось же підписує договори на прибирання території, про розміщення рекламних плакатів, про виплату зарплат персоналу.

— Вони вирішують це питання з власником і це прописано в рішенні суду до моменту обрання нового управителя.

— Повертаючись до реєстру арештованих активів. Він росте в геометричній прогресії. Якщо у 2023 році в ньому було 53 тисячі записів (відповідних судових ухвал), то зараз – 400 тисяч.

— 374 тисячі.

— Хай так. Тобто за два роки реєстр виріс майже в чотири рази. Він збільшився чисто бюрократично в плані наповнення реєстру чи фактологічно?

— 50 на 50. Фактично була просто жахлива ситуація, коли тут у шафах, у кожному кабінеті лежали ухвали, які не були внесені до реєстру. Повторюю ще раз: ми вручну сканували і вносили документи про арешти активів, яких не було в реєстрі. Вони складувалися вісім років на полицях.

— Цю цифру навряд чи хтось вираховував, тим не менш. Чи правда, що арештоване майно, яке перебуває у сфері рішень АРМА, вартує 5 мільярдів доларів?

— Арештовані активи, передані в агентство, мають бути оцінені згідно із законом. Щоб оцінити 72 тисячі активів, думаю, зрозуміло, скільки потрібно часу.

Тож можемо говорити про орієнтовну суму. Ми отримали в управління активи, якими в подальшому можемо управляти і вибирати управителів, на 200 мільярдів гривень. Тобто це динамічна цифра, зрозуміло, яка має бути перевірена здійсненими з рецензіями на звіт оцінками.

Олена Дума: "Я стикалася у своєму житті з різного характеру тиском. Я знаю, як з цим самостійно справлятися" Олексій Клімов, УП

— Скільки виплатили управителям у 2024 році?

— Майже три мільярди гривень. Це на 178% більше порівняно з 2023 роком.

— Яку свою головну рису вважаєте найгіршою?

— Перфекціонізм.

— А некомпліментарну?

— Я багато вимагаю від людей, але не більше, ніж від себе.

— Чи правда, що ви матюкаєтеся на роботі?

— Андрій, Юлія, я матюкаюся на роботі? (Під час запису в кімнаті присутні два співробітники АРМА – ЕП.) Запитайте в моїх працівників. Ні, неправда.

— Чи є у вас охорона?

— Ні, немає.

— І немає необхідності?

— Коли буде така необхідність, я попрошу в Служби безпеки.

— Ви ж за ці роки отримували якісь погрози.

— Звичайно.

— І як реагуєте на них?

— Спокійно. У мене трудового шляху понад 25 років, 22 – на державній службі на достатньо високих посадах. Я стикалася у своєму житті з різного характеру тиском. Я знаю, як з цим самостійно справлятися. Я розумію, яких заходів безпеки самостійно треба вживати. Я не дозволяю таких моментів, які б давали можливість реалізувати проти мене, наприклад, щось фізично. Тобто я знаю свої місця перебування. Наприклад, майже 24/7 я перебуваю на роботі, далі я вдома.

— Ви не можете піти у вихідні дні в ресторан?

— Фактично ні.

— Це ваше внутрішнє рішення, ваша дисципліна?

— Це моя дисципліна, це моє принципове бачення того способу життя, яке я обрала.

Чи можу я собі дозволити піти в ресторан? Можу, на день народження до мами. Але фактично я цим дуже рідко користуюся. Або до сестри. Це ж людські речі. Але це не стандарт.