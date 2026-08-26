Орендар Gulliver програв суд Ощадбанку та Укрексімбанку

Господарський суд Києва відмовив ТОВ "БК "Міленіум", яке пов'язували з бізнесменом Віктором Поліщуком, у позові до Ощадбанку та Укрексімбанку щодо права користування офісними приміщеннями у торговельно-офісному комплексі Gulliver в центрі Києва.

Про це йдеться у рішенні суду від 14 серпня.

БК "Міленіум." просило визнати недійсним повідомлення банків про припинення орендних відносин і визнати його право володіння і користування офісними приміщеннями комплексу на підставі договорів оренди, укладених у 2023-2025 роках і попереднім власником комплексу – ТОВ "ТРИ О".

Ощадбанк та Укрексімбанк стали новими власниками Gulliver у 2025 році. Після цього вони повідомили "Міленіум" про припинення орендних відносин за договорами оренди, які були укладені з "ТРИ О", у зв’язку із зверненням стягнення на комплекс як предмет іпотеки та не визнали право компанії користуватися приміщеннями.

Надалі доступ до орендованих площ був заблокований для працівників, представників, клієнтів і контрагентів "Міленіуму". Компанія також заявляла, що не могла користуватися майном і документацією, які залишилися в комплексі.

Суд вказав, що суть спору полягає не у самому факті одностороннього припинення оренди, а в перешкодах для користування приміщеннями. Тому визнання такого правочину недійсним саме по собі не відновило б доступ до майна.

На думку суду, обраний "Міленіумом" спосіб захисту був неефективним, що є самостійною підставою для відмови в позові. Суд також не задовольнив вимогу про визнання права володіння та користування орендованими приміщеннями.

Власником Gulliver на Спортивній площі, 1-А був ТОВ "Три О". У 2007 році компанія уклала з Ощадбанком і Укрексімбанком іпотечний договір для фінансування за кредитною лінією з максимальним лімітом, еквівалентним 127,6 млн дол.

ЗМІ та слідчі пов'язували ТОВ "Три О" з бізнесменом Віктором Поліщуком – колишнім власником банку "Михайлівський" та мережі "Ельдорадо".

Нагадаємо:

У кінці жовтня 2025 року торговий центр Gulliver біля Палацу спорту у Києві призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.

У листопаді 2025 року Gulliver передали в управління держбанкам. "Ощадбанк" повідомляв, що 26 липня цього року ухвалено рішення про державну реєстрацію за консорціумом "Ощадбанку" (80%) та "Укрексімбанку" (20%).

Процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв'язку із невиконанням ТОВ "ТРИ О" – боржником, який був власником комплексу, своїх зобов'язань за кредитним договором.

"Гулівер" з 1 лютого повністю відновив роботу для всіх орендарів та відвідувачів.

Наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили рішення продати торгівельно-офісний комплекс Gulliver у Києві.