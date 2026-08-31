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Gulliver виставили на продаж: яка стартова ціна

Семен Рубан — 31 серпня, 15:30
Gulliver виставили на продаж: яка стартова ціна
ТОК "Гулівер" виставили на аукціон
Фото: Gulliver

Ощадбанк та Укрексімбанк виставили торгівельно-офісний комплекс (ТОК) Gulliver у Києві на відкритий аукціон через систему "Prozorro.Продажі" зі стартовою ціною у 207 млн дол.

Про це йдеться на сайті Ощадбанку.

"Прозорий конкурентний аукціон дасть можливість сформувати ринкову ціну активу та залучити до торгів як українських, так і міжнародних інвесторів", – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

Довідка. Gulliver – один із найбільших багатофункціональних комплексів у центрі Києва загальною площею понад 157 тис. кв. м. Він поєднує торгівельно-розважальний та бізнес-центр.

Комплекс перебуває у власності консорціуму державних банків, у якому 80% належить Ощадбанку, а 20% – Укрексімбанку. Оголошення аукціону – наступний етап реалізації активу після завершення юридичних процедур зі звернення стягнення на предмет іпотеки та підготовки комплексу до відкритого продажу.

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Нагадаємо:

31 липня Наглядові ради державних Ощадбанку та Укрексімбанку ухвалили рішення продати Gulliver.

До цього у кінці жовтня 2025 ТОК призупинив свою роботу на невизначений термін через корпоративний конфлікт.

"Гулівер" 1 лютого повністю відновив роботу для всіх орендарів та відвідувачів.

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