"Спрацювали системи безпеки": в Ощадбанку повідомили про збій

Відбулося часткове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку через спрацювання внутрішніх систем кібербезпеки банку.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Тимчасово можуть бути недоступними мобільний додаток банку, а також сервіси для юридичних осіб. До 17:00 банк обіцяє відовити роботу.

Оновлено: станом на 15:30 роботу систем повністю відновили.

Нагадаємо:

У Приватбанку нещодавно сталися два збої – 15 і 18 серпня. Тоді гроші з карток списувалися, а оплата не проходила.