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"Спрацювали системи безпеки": в Ощадбанку повідомили про збій

Семен Рубан — 25 серпня, 15:20
Спрацювали системи безпеки: в Ощадбанку повідомили про збій
В Ощадбанку стався збій
Фото: Getty Images

Відбулося часткове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку через спрацювання внутрішніх систем кібербезпеки банку.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Тимчасово можуть бути недоступними мобільний додаток банку, а також сервіси для юридичних осіб. До 17:00 банк обіцяє відовити роботу.

Оновлено: станом на 15:30 роботу систем повністю відновили.

Нагадаємо:

У Приватбанку нещодавно сталися два збої – 15 і 18 серпня. Тоді гроші з карток списувалися, а оплата не проходила.

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