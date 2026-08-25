"Спрацювали системи безпеки": в Ощадбанку повідомили про збій
В Ощадбанку стався збій
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Відбулося часткове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку через спрацювання внутрішніх систем кібербезпеки банку.
Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.
Тимчасово можуть бути недоступними мобільний додаток банку, а також сервіси для юридичних осіб. До 17:00 банк обіцяє відовити роботу.
Оновлено: станом на 15:30 роботу систем повністю відновили.
Нагадаємо:
У Приватбанку нещодавно сталися два збої – 15 і 18 серпня. Тоді гроші з карток списувалися, а оплата не проходила.