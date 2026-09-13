Росіяни зруйнували завод виробника кераміки Cersanit Invest на Житомирщині

У ніч з 11 на 12 вересня росіяни атакували завод з виробництва кераміки Cersanit Invest у Звягелі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Пошкодження підприємству були завдані реактивними дронами. Усі працівники, які перебували в цей час на території заводу, були безпечно евакуйовані – ніхто не загинув.

Атака спричинила серйозні пошкодження підприємства, зокрема ключових елементів виробничого циклу керамічної плитки.

"За нинішнього стану відновлення виробництва та його подальше функціонування неможливі.

Наразі триває детальна оцінка масштабів руйнувань і пов'язаних із ними збитків. На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців", – йдеться у повідомленні.

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