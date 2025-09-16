Одещина зібрала рекордний врожай

Попри посуху й обстріли, аграрії Одещини зуміли завершити жнива і зібрали рекордний врожай.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Аграрії Одещини тримають стрій. Сільгоспвиробники нашого регіону завершили збирання врожаю ранніх зернових і зернобобових культур, отримавши понад 3, 4 млн тонн! Пшениця дала 2, 37 млн тонн, ячмінь – 859 тис. тонн, ріпак – 520 тис. тонн", – написав він у Telegram..

Це справжній подвиг наших аграріїв у надскладних умовах, зазначив Кіпер.

"Безсніжна зима, бездощова весна та посушливий початок літа спричинили критичний дефіцит вологи в ґрунті. Періодичні ракетні та дронові ворожі удари створюють додаткові ризики та ускладнюють логістику", – пояснив він.

"Попри це, Одещина була і залишається житницею України. І наші аграрії вже готуються до нового сезону. Вже посіяно 27 тис. га озимого ріпаку", – додав Кіпер..

Нагадаємо:

Раніше аналітики зазначали, що унаслідок літньої посухи урожайність пізніх культур в Україні суттєво поступається минулорічним результатам.

У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.

Також повідомлялося, що збитки аграріїв Херсонщини вже дотягують до мільярда гривень. Фермери продовжують збирати документи для визнання ситуації надзвичайною на державному рівн, для ухвалення такого рішення загальна сума втрат має перевищити 1,2 млрд грн.

А площа втрачених від посухи посівів (засіяних та засаджених під урожай) становить 386 030,76 га. Найбільше від посухи постраждали аграрії Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Раніше повідомлялося, що Миколаївщина втратила майже увесь урожай кукурудзи та половину соняшника через посуху.