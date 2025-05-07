Новини 7 травня: контроль оголошень про вакансії, масштабні проблеми російських аеропортів

Про що говорили сьогодні?

Про вакансії: Держпродспоживслужба з 8 травня цього року розпочинає новий напрям роботи – контроль за змістом оголошень про вакансії.

Про наслідки російської атаки на Київ: Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на середу, 7 травня, постраждав бізнес-центр "Сільвер Бріз" та відділення "Укрпошти".

Про російські аеропорти: Кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня.

Через закриття аеропортів після атак дронів 6–7 травня постраждали плани щонайменше 60 тисяч пасажирів. Проблеми зачепили щонайменше 350 рейсів.

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