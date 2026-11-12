КМВА: водоканал отримує генератори, але вони не працюють цілодобово

У Києві встановлюють альтернативні джерела електроживлення для об'єктів водоканалу, але генератори не можуть забезпечити безперервне цілодобове живлення, повідомив виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов.

Про це пише "Укрінформ".

У Києві встановлюють альтернативні джерела електроживлення для об'єктів водоканалу, частина обладнання вже працює.

Водночас генератори не можуть забезпечити безперервне цілодобове живлення через необхідність технічного обслуговування та перерв у роботі, пояснив він.

"Внаслідок знеструмлення об'єктів водоканалу фахівці оперативно підключають альтернативні джерела живлення", – розповів Ткачов.

Ткачов також прокоментував інформацію Financial Times про перебої з водопостачанням у понад 12 тисячах багатоквартирних будинків Києва та проблеми із резервним електроживленням об'єктів водопровідної інфраструктури.

За його словами, 12 тисяч будинків – це всі багатоповерхівки столиці.

Водночас т.в.о. начальника КМВА нагадав, що уряд передав місту альтернативні джерела живлення для об'єктів водоканалу.

Частину обладнання вже встановили, і воно працює, а за кордоном спеціально для Києва виготовляють енергетичні системи та додаткове обладнання великої потужності. Наступні поставки очікуються найближчим часом.

"Альтернативні джерела живлення не можуть працювати цілодобово, а мають певний технологічний час на відпочинок, технічне обслуговування, перерви, тому вони не можуть забезпечити однозначно цілодобове електроживлення об'єктів водоканалу", – наголосив посадовець.

Нагадаємо:

У Києві прискорюють будівництво двох котелень – підрядники переходять на цілодобовий режим роботи.

Для роботи київського водоканалу закуплено 103 генератори різної потужності, але не можуть бути панацею від перебоїв внаслідок російських атак. Аде генератори не можуть бути панацею: вони не можуть працювати постійно, зауважив столичний очільник Віталій Кличко.