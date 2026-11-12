Неправомірна зміна статусу льодової арени: у Києві прокурори вручили підозри

У Києві директору товариства та інженеру-землевпоряднику повідомлено про підозри: вони неправомірно змінили статус льодової арени, і "землі рекреації" перетворилися на "землі для будівництва".

Про це розповіли у Київській міській прокуратурі.

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва директору товариства та інженеру-землевпоряднику повідомлено про підозри.

Вони внесли недостовірні відомості у документи та використали їх "з метою зміни цільового призначення будівлі ковзанки та земельної ділянки, на якій вона розташована".

"До 2021 року київська льодова арена "Крижинка" мала статус будівлі спортивного призначення, де роками тренувались діти", – кажуть у прокуратурі.

"Надалі, за даними слідства, шляхом внесення у документи недостовірних даних, власники змінили її статус на "нежитлову будівлю". Для цього провели поділ нерухомості на два окремі об'єкти, змінили поштову адресу, площу", – говориться у повідомленні.

Льодова арена розташована на земельній ділянці рекреаційного призначення, входить в межі парку культури та відпочинку "Перемога". Така земля не може перебувати у приватній власності, зазначає прокуратура.

Тож цільове призначення ділянки, на якій розташований льодовий спорткомплекс, також змінили – з "земель рекреації" на "землі для будівництва та обслуговування офісних будівель". Згодом будівлю продали новому власнику.

З метою упередження можливих незаконних дій з будівлею "Крижинки" та земельною ділянкою, судом задоволено клопотання прокурора про їх арешт, зокрема із забороною користування.

Нагадаємо:

Раніше прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства "Плесо", якому інкримінують розтрату бюджетних коштів – були оплачені фактично не потрібні роботи на островах у Києві.

Раніше повідомлялося, що Київська прокуратура звернулась до суду з позовом про розірвання договору оренди земельної ділянки, яку Київрада виділила під будівництво зони відпочинку, натомість забудовник збирався звести там багатоповерхівку.