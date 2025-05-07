Понад 60 тисяч пасажирів застрягли в російських аеропортах через атаки дронів

Через закриття аеропортів після атак дронів 6–7 травня постраждали плани щонайменше 60 тисяч пасажирів. Проблеми зачепили щонайменше 350 рейсів.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на дані Асоціації туроператорів Росії (АТОР).

"Ця затримка спровокує наступні затримки за принципом доміно", – попередили в АТОР, закликавши громадян перевіряти інформацію про свої рейси.

Зокрема, тільки у Внуково скасували близько 50 рейсів, ще 45 затримали більш ніж на годину. 43 літаки перенаправили до інших аеропортів — Пулково, Мінвод, Уфи, Пермі, Саратова тощо. У Шереметьєво скасували близько 100 рейсів і затримали щонайменше 50. Домодєдово скасувало 20 вильотів, понад 70 рейсів затримали на прибуття.

Авіаційні обмеження зачепили не лише Москву, а й регіони: Сочі, Казань, Кіров, Нижньокамськ, Калуга, Волгоград, Саратов, Самара, Іваново, Ярославль, Тамбов та інші. Також у понад 30 містах Центральної Росії фіксували перебої з інтернетом.

Про об’єднання або скасування рейсів повідомили "Аерофлот", "Росія", "Побєда", S7, "Уральські авіалінії", Nordwind, NordStar та Azur Air.

Нагадаємо:

Кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня.

Уночі 7 травня дрони атакували об'єкти оборонної промисловості в кількох регіонах Росії - там вирують пожежі.

Раніше російська влада заявила, що ППО в ніч на 7 травня нібито збила 7 безпілотників, які летіли на Москву. Також через загрозу дронів закривали аеропорт "Шереметьєво".