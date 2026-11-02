Понад 60 тисяч на місяць. Мінфін розкрив зарплати держслужбовців у вересні

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у вересні 2026 року становила 165,4 тис. осіб, середній рівень заробітної плати для працівників центральних органів виконавчої влади – 63,88 тис. грн.

Такі дані опублікувало Міністерство фінансів.

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у вересні 2026 року становила 165,4 тис. осіб (на 1,2 тис. осіб менше в порівнянні з аналогічним періодом 2025 року).

Із них: 108,4 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами), 23 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях, 34 тис. осіб — в органах судової влади.

Середній рівень нарахованої заробітної плати у вересні для працівників центральних органів виконавчої влади становив 63,88 тис. грн (на 4,8 тис. грн більше, ніж в аналогічному періоді 2025 року).

"Сезонне збільшення залежить, зокрема, від періоду відпусток із виплатою грошової допомоги на оздоровлення", – зауважили у відомстві.

До п'ятірки держорганів центрального рівня за показниками середньої зарплати у вересні 2026 року входять:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – 105,8 тис. грн; Національне агентство з питань запобігання корупції – 99,5 тис. грн; Апарат Верховної Ради – 96,8 тис. грн; Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності – 96,3 тис. грн; Антимонопольний комітет – 94,3 тис. грн.

Мінфін зазначає, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань тощо, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Середня нарахована суддівська винагорода суддів вищих судових органів у вересні 2026 року становила:

Конституційний Суд – 586,9 тис. грн; Верховний Суд – 332 тис. грн; Вища кваліфікаційна комісія суддів – 296,3 тис. грн; Вища рада правосуддя – 293,3 тис. грн; Вищий антикорупційний суд – 290,3 тис. грн.

На основі даних, отриманих від державних органів, Мінфін системно оновлює аналітичний інструмент — "дашборд" щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій і органів судової влади. Інструмент оновлюється щомісяця.

За даними Держстату, середня зарплата в Україні у вересні 2026 року становила 33 153 грн.

Нагадаємо:

Верховна Рада відхилила правку №1003 до проєкту державного бюджету на 2027 рік, яка обмежила б зарплати держслужбовців до 80 тис. грн на місяць.

Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що у межах оптимізації в центральних органах виконавчої влади планується скоротити понад чотири тисячі вакантних посад.