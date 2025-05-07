Ворожа атака на Київ: постраждав бізнес-центр "Сільвер Бріз"

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на середу, 7 травня, постраждав бізнес-центр "Сільвер Бріз".

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, пошкоджень зазнав центральний офіс Bosch Ukraine.

"Незначні пошкодження отримав наш офіс у Києві. На щастя, ніхто зі співробітників не постраждав", – повідомили у пресслужбі Bosch Ukraine.

Нагадаємо:

Російські окупанти уночі 7 травня атакували Київ балістикою та 28 безпілотниками – ракету та 11 БпЛА вдалося знищити, 3 дрони були локаційно втрачені та ще 10 залишили повітряний простір столиці, повідомили у КМВА.

Внаслідок ворожої атаки на Київ уночі 7 травня 2 людей загинули, 8 постраждали, з них – 4 діти.