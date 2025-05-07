В Україні почнуть контролювати оголошення про вакансії: що перевірятимуть

Держпродспоживслужба з 8 травня цього року розпочинає новий напрям роботи – контроль за змістом оголошень про вакансії.

Про це йдеться в повідомленні її пресслужби.

Йдеться про відстежування дотримання законодавства про рекламу щодо працевлаштування.

Під моніторинг потрапляють усі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Основна увага приділяється:

виявленню дискримінаційних формулювань — за віком ("до 35 років", "молодий колектив"), статтю ("тільки для жінок/чоловіків"), станом здоров’я, расою чи етнічним походженням;

фіксації ознак маніпуляцій — перебільшення заробітної плати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (наприклад, нічні зміни чи випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.

Заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор радить роботодавцям "вже зараз переглянути свої оголошення та привести їх у відповідність до вимог законодавства". Він переконаний, що це дозволить уникнути штрафів.

"Якщо ви помітили дискримінаційні або оманливі вакансії — зафіксуйте порушення та зверніться до територіальних управлінь Держпродспоживслужби", — наголосив Крейтор.

Нагадаємо:

Кількість вакансій на українському ринку праці у січні 2025 року зросла до 94 985, що на 7% більше, ніж в грудні.