Новости 7 мая: контроль объявлений о вакансиях, масштабные проблемы российских аэропортов
О чем говорили сегодня?
О вакансиях: Госпродпотребслужба с 8 мая этого года начинает новое направление работы - контроль за содержанием объявлений о вакансиях.
О последствиях российской атаки на Киев: В результате российской атаки на Киев в ночь на среду, 7 мая, пострадал бизнес-центр "Сильвер Бриз" и отделение "Укрпочты".
О российских аэропортах: Несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая.
Из-за закрытия аэропортов после атак дронов 6-7 мая пострадали планы по меньшей мере 60 тысяч пассажиров. Проблемы затронули по меньшей мере 350 рейсов.
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