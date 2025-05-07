Ворожа атака на Київ: серйозно пошкоджено відділення "Укрпошти"

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на середу, 7 травня, постраждало відділення "Укрпошти".

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський 7 травня.

"Сьогодні ворог обстріляв Київ і серйозно пошкодив чергове відділення "Укрпошті". Ми, звісно, його відновимо", – написав Смілянський.

Він не вказав, де воно знаходиться у Києві.

На оприлюднених Смілянським фотографіях видно, що відділення було розташоване на першому поверсі жилого будинку, у ньому вибиті вікна.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на середу, 7 травня, постраждав бізнес-центр "Сільвер Бріз".

Російські окупанти уночі 7 травня атакували Київ балістикою та 28 безпілотниками – ракету та 11 БпЛА вдалося знищити, 3 дрони були локаційно втрачені та ще 10 залишили повітряний простір столиці, повідомили у КМВА.

Внаслідок ворожої атаки на Київ уночі 7 травня 2 людей загинули, 8 постраждали, з них – 4 діти.