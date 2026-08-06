Новини 6 серпня: Росія нищить бізнес

Про обстріли: унаслідок російської атаки було зруйновано складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. За попередньою інформацією, уся продукція Bosch, яка перебувала на складі, знищена.

Прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії.

За попередніми оцінками, внаслідок російської атаки на логістичний комплекс, на якому зберігалися товарні запаси ТОВ "ПУМА Україна", компанія втратила 12 млн євро.

Російські загарбники знищили складських приміщень українського бізнесу на понад 400 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 56-м футбольним полям.

У ніч на 5 серпня 2026 року російські загарбники знищили склади, на яких зберігалась продукція Japan Tobacco International (JTI) та "Імперіал Брендс Україна".

Про хуситів та Іран: у середу інтенсивність судноплавства через Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки значно знизилася порівняно з попереднім днем після того, як єменські хусити заявили про атаку на судно Саудівської Аравії.

Пропонована угода між Іраном та Оманом про контроль над Ормузькою протокою, покликана наблизити кінець війни на Близькому Сході, фактично надасть Ірану повний контроль над суднами, що входять у Перську затоку.

Про Полтавський ГЗК: податкова може оштрафувати Полтавський ГЗК, який входить до групи Ferrexpo, приблизно на 35,3 млрд грн, або 788 млн доларів, через нібито порушення валютних обмежень.

Про енергетику: через аварійне відключення в електромережах – частково знеструмлені споживачі в частині Львова.

Про Коломойського: Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника Приватбанку Ігоря Коломойського та експрацівників банку, яких підозрюють у заволодінні понад 9,2 мільярда гривень.

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