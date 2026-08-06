Найбільші втрати в історії: збитки Rozetka від ударів РФ сягають мільярдів

Прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії.

Про це співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін заявив в ефірі телемарафону.

"Прямі збитки сягають мільярдів гривень. Точніше ми ще не порахували, але дуже-дуже багато. Це найбільші втрати за нашу історію", – сказав Чечоткін. За його словами, компанія ще підраховує точну суму втрат.

Крім того, Чечоткін назвав кілька механізмів, якими держава могла б допомогти постраждалим компаніям. Серед них – доступніше страхування воєнних ризиків із більшими страховими сумами, податкові пільги на період відбудови та пільгові кредити.

Окремо співзасновник Rozetka закликав спростити правила для приватної протиповітряної оборони. За його словами, чинне регулювання настільки складне, що бізнес практично не може скористатися цим механізмом.

Нагадаємо:

Унаслідок російського ракетного удару 5 серпня у Броварах було знищено склад Rozetka. За даними компанії, комплекс не підлягає відновленню, люди під час цієї атаки не постраждали.

За кілька днів до цього російський безпілотник атакував інший склад Rozetka на Київщині. Один працівник загинув, ще семеро були поранені.