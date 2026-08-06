Ворог знищив 400 тисяч квадратних метрів складських приміщень за місяць – Forbes Ukraine

Російські загарбники знищили складських приміщень українського бізнесу на понад 400 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 56-м футбольним полям.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

Під ударами опинилися Fozzy Group, Rozetka, "Епіцентр", "Нова пошта" і сотні підприємців, які зберігали свої товари на інфраструктурі великих гравців.

Внаслідок російських ударів можливий частковий дефіцит окремих категорій товарів.

До прикладу, мережа "Фора" орієнтовно на тиждень скоротить кількість акцій, щоб забезпечити стабільність товарів на полицях.

"У період перебудови логістики в окремих магазинах можливі тимчасові зміни в асортименті та доступності окремих товарів", – кажуть у пресслужбі "Фори".

Великий бізнес робить ставку на розосередження своїх товарів по меншим регіональним складам, але це збільшує вартість логістики.

"Розподіл товарних запасів між кількома меншими складами в різних регіонах України – один із найефективніших способів убезпечити компанію від повної зупинки роботи через один удар", – каже співзасновник DYB Ігор Гут.

Реалізувати таку модель може обмежений перелік бізнесів. Вона технологічно складна й суттєво збільшує витрати на складську і транспортну логістику, каже Гут.

Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня були пошкоджені логістичний центр NOVUS і два розподільчі центри "Сільпо". Загинули шестеро працівників.

Також росіяни повністю знищили логістичний склад Intertop Ukraine, склад із товарами Puma, складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. За попередньою інформацією, уся продукція Bosch, яка перебувала на складі, знищена.

У Rozetka зазначили, що прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії.