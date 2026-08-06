Росіяни знищили склади із продукцією двох тютюнових гігантів: чи буде дефіцит

У ніч на 5 серпня 2026 року російські загарбники знищили склади, на яких зберігалась продукція Japan Tobacco International (JTI) та "Імперіал Брендс Україна".

Про це повідомили у пресслужбах компаній на запит ЕП.

"У результаті російської атаки на Київ у ніч на 5 серпня було знищено склад готової продукції JTI Україна у Київській області.

Серед працівників компанії постраждалих немає, безпека та добробут наших працівників залишається головним пріоритетом компанії", – повідомили у JTI.

У компанії, водночас, не уточнили обсягів завданих збитків. JTI не очікує перебоїв у постачанні своєї продукції у торгові точки.

У "Імперіал Брендс Україна" також повідомили ЕП, що під час останнього обстрілу постраждав товар на складах дистрибʼюторів та роздрібних партнерів. Не відомо, чи мова про ті самі склади, на яких простраждала продукція JTI.

"Імперіал Брендс" оцінює завдані збитки від останніх ударів у "десятки мільйонів гривень".

"Це викликало короткотермінові збої у постачанні продукції в окремих локаціях столиці. Найбільшої шкоди компанія зазнала у 2023 році під час прямого удару", – зазначив директор "Імперіал Брендс Україна" Євген Кобець.

В Україні ринок тютюнових виробів на 94% поділений між чотирма компаніями: "Філіп Морріс Україна" (частка ринку 34%), "Джей ті ай Україна" (JTI, частка 22%), "Бритіш американ тобакко Україна" (частка ринку 26%), "Імперіал брендс Україна" (частка 12%).

Читайте також Не буде закурити? Удари по складах вплинули на пропозицію цигарок

Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня були пошкоджені логістичний центр NOVUS і два розподільчі центри "Сільпо". Загинули шестеро працівників.

Також росіяни повністю знищили логістичний склад Intertop Ukraine, склад із товарами Puma, складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. За попередньою інформацією, уся продукція Bosch, яка перебувала на складі, знищена.

У Rozetka зазначили, що прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії.

Forbes Uraine оцінило розмір знищених логістичних приміщень українського бізнесу в 400 тисяч квадратних метрів, що еквівалентно 56-м футбольним полям.