Укрпошта закриває чотири відділення у Краматорську
Укрпошта зачиняє 4 відділення у Краматорську через безпекову ситуацію
У зв'язку з безпековою ситуацією АТ "Укрпошта" вимушено призупинила роботу чотирьох відділень на території Краматорської громади.
Про це повідомила Краматорська міська рада.
Роботу зупиняють відділення за такими адресами:
- 84303 — просп. Металургів, 2;
- 84308 — вул. Нижня, 104;
- 84311 — вул. Депутатська, 13;
- 84318 — вул. Софіївська, 149.
Всі інші відділення в місті продовжують працювати. Мешканці й надалі можуть отримати там повний спектр поштових та фінансових послуг, зокрема здійснити відправлення та отримання посилок.
Нагадаємо:
Росіяни 4 серпня скинули дві авіабомби на центр Краматорська. Повідомлялося, що отримали поранення 24 людини.
5 серпня після російського авіаудару по Краматорську з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.