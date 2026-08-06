Укрпошта закриває чотири відділення у Краматорську

Укрпошта зачиняє 4 відділення у Краматорську через безпекову ситуацію

У зв'язку з безпековою ситуацією АТ "Укрпошта" вимушено призупинила роботу чотирьох відділень на території Краматорської громади.

Про це повідомила Краматорська міська рада.

Роботу зупиняють відділення за такими адресами:

84303 — просп. Металургів, 2;

84308 — вул. Нижня, 104;

84311 — вул. Депутатська, 13;

84318 — вул. Софіївська, 149.

Всі інші відділення в місті продовжують працювати. Мешканці й надалі можуть отримати там повний спектр поштових та фінансових послуг, зокрема здійснити відправлення та отримання посилок.

Нагадаємо:

Росіяни 4 серпня скинули дві авіабомби на центр Краматорська. Повідомлялося, що отримали поранення 24 людини.

5 серпня після російського авіаудару по Краматорську з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.