Привласнення мільярдів Приватбанку: справу Коломойського скерували до суду

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника Приватбанку Ігоря Коломойського та експрацівників банку, яких підозрюють у заволодінні понад 9,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне антикорупційне бюро.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ "ПриватБанк" та ще 5 осіб — експрацівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів, що належали банку", говориться у повідомленні.

Перед судом постануть колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ "ПриватБанк" та п'ятеро учасників організованої ним групи. НАБУ та САП обвинувачують їх у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар Приватбанку, тодішній голова Дніпропетровської ОДА, організував схему заволодіння коштами банку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі установи.

"Для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю", – говориться у повідомленні.

Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

"Зрештою, кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку України", – зазначають детективи.

Нагадаємо:

Раніше Приватбанк переміг у суді своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які намагалися оскаржити рішення суду, винесеного проти них у липні 2025 року.

30 липня 2025 року Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення на користь Приватбанку в справі про стягнення активів колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які ті виводили з фінустанови до її націоналізації. Це рішення відкриває банку шлях для подальшого стягнення зі своїх колишніх власників понад 2 млрд дол.

Раніше Касаційний господарський суд у складі Верховного суду поставив крапку у справі про повернення Приватбанку його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. Судове рішення підтвердило законність націоналізації банку та неможливість його повернення приватним акціонерам.