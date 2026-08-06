Полтавському ГЗК загрожує податковий штраф на 35 мільярдів

Податкова може оштрафувати Полтавський ГЗК, який входить до групи Ferrexpo, приблизно на 35,3 млрд грн, або 788 млн доларів, через нібито порушення валютних обмежень.

Про це пише Bloomberg із посиланням на Ferrexpo.

Підставою для можливого штрафу стало нібито недотримання державних валютних обмежень.

Ferrexpo отримала повідомлення за результатами "позапланової документальної невиїзної перевірки без перевірки на місці". У компанії заявили, що податкові органи "не врахували фактичних обставин".

Полтавський ГЗК подав офіційні заперечення до місцевого податкового органу. Якщо їх задовольнять, висновки перевірки можуть переглянути.

Компанія стикається з посиленням операційного та фінансового тиску через логістичні перебої та судові провадження, пише Bloomberg.

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Нагадаємо:

5 серпня Ferrexpo призупинила роботу гірничозбагачувальних підприємств в Україні через загрози в Чорному морі та брак обігового капіталу.

Компанія повідомила, що наявних доступних коштів їй вистачить приблизно до середини вересня. Відновлення виробництва залежатиме від залучення додаткового фінансування.