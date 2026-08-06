PUMA оцінила втрати внаслідок знищення Росією її складських запасів

За попередніми оцінками, внаслідок російської атаки на логістичний комплекс, на якому зберігалися товарні запаси ТОВ "ПУМА Україна", компанія втратила 12 млн євро.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України RAU.

"За попередніми оцінками, вартість знищених товарних запасів перевищує 12 млн євро. Остаточна оцінка збитків триває", – говориться у повідомленні.

У зв'язку з цим очікуються перебої з наявністю окремих товарних позицій у роздрібній мережі, інтернет-магазині та оптовому каналі. Водночас, попри надзвичайно складні обставини,"ПУМА Україна" продовжує операційну діяльність.

"Спільно з командою локального менеджменту, глобальним офісом Puma та нашими логістичними партнерами ми вже реалізуємо комплекс заходів, спрямованих на відновлення ланцюга постачання, організацію альтернативних логістичних рішень і якнайшвидше відновлення поставок", — повідомили у компанії.

Нагадаємо:

Під час російського обстрілу Києва в ніч на середу був знищений логістичний комплекс, в якому зберігалися товари відомого бренду спортивного одягу та взуття PUMA.

Унаслідок російського ракетного удару 5 серпня у Броварах було знищено склад Rozetka. За даними компанії, комплекс не підлягає відновленню, люди під час цієї атаки не постраждали. Прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії.

Унаслідок масованої російської атаки повністю знищено логістичний склад Denka Logistics, де зберігалися товари Intertop Ukraine.

Під час російського масованого обстрілу Києва в ніч проти 5 серпня пошкоджено головний логістичний центр NOVUS та два розподільчих центри "Сільпо", де загинули 6 працівників компанії.

Внаслідок російського удару вигорів центральний склад компанії "Liqui Moly Ukraine", яка постачає в Україну моторні оливи.