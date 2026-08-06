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Іран збереже широкий контроль над Ормузькою протокою за угодою з Оманом – ЗМІ

Семен Рубан — 6 серпня, 13:55
Іран збереже широкий контроль над Ормузькою протокою за угодою з Оманом – ЗМІ
Іран збереже контроль над Ормузом за угодою з Оманом
Фото: Getty Images

Пропонована угода між Іраном та Оманом про контроль над Ормузькою протокою, покликана наблизити кінець війни на Близькому Сході, фактично надасть Ірану повний контроль над суднами, що входять у Перську затоку.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в Ірані.

Це стане однією з найбільших поступок на користь Ірану за час війни.

Раніше американські чиновники неодноразово наголошували, що ніколи не погодяться на те, щоб Іран контролював доступ до найважливішого у світі торгівельного шляху для постачання енергоносіїв.

Іран та Оман упродовж останніх тижнів ведуть двосторонні перемовини щодо того, як вони спільно контролюватимуть судноплавство Ормузом.

Одне з регіональних джерел повідомило агентству, що під час цих перемовин Оман вже зробив поступки щодо контролю над протокою. Водночас деталі щодо визначення "контролю" лишаються невідомими.

Перемовники з країн Перської затоки наполягають на тому, щоб країни регіону здійснювали нагляд за оглядом суден, а сплата будь-яких зборів була добровільною.

Водночас Іран прагне зробити такі збори примусовими та встановити їх у розмірі 5-7% від вартості вантажів з суден, що проходять через протоку. Оман обговорює збори на рівні близько 3%, а США виступають проти жодних зборів.

Високопоставлений іранський чиновник сказав агентству, що текст угоди вже винесли на обговорення – він передбачає контроль Ірану над суднами, що прямують до Перської затоки через протоку.

Одним із головних каменів спотикання є питання про те, яку роль Іран матиме щодо суден, що рухаються у зворотному напрямку – на вихід з Перської затоки.

Раніше заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді заявив, що угода розроблена так, щоб комерційні судна проходили через іранські територіальні води як на вхідному, так і на вихідному відрізках маршруту.

Він також зазначив, що переговори з Оманом досягли принципової згоди і цей прогрес скоро буде закріплений остаточно.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися після того, як Іран повідомив про прогрес у переговорах з Оманом щодо судноплавства через Ормузьку протоку.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 0,42% – до $79,12 за барель. Американська нафта WTI втратила 0,56% і торгувалася по $74,80 за барель.

28 липня Оман висунув Ірану пропозицію щодо створення спільного регіонального механізму управління Ормузькою протокою на основі добровільних внесків. Іран одразу відхилив її.

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Іран збереже широкий контроль над Ормузькою протокою за угодою з Оманом – ЗМІ
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