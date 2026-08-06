Більша частина Львова знеструмлена через аварію
Більшість Львова знеструмлена через аварію
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Через аварійне відключення в електромережах – частково знеструмлені споживачі в частині Львова.
Про це повідомляє пресслужба "Львівобленерго".
За повідомленням – аварійне відключення сталось в електромережах потужністю 110кВ.
За повідомленням "Львівобленерго", знеструмлені споживачі в центральній частині Львова, у Франківському районі, мікрорайоні Новий Львів та інших.
У Львівській міській раді повідомили про можливі перебої у роботі електротранспорту.
Електропостачання відновлять орієнтовно протягом години.
Нагадаємо:
Внаслідок російських артилерійських обстрілів і дронових ударів на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській і Сумській областях.