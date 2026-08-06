Хусити практично закрили Баб-ель-Мандебську протоку

Трафік через Баб-ель-Мандебську протоку майже зупинився

У середу інтенсивність судноплавства через Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки значно знизилася порівняно з попереднім днем після того, як єменські хусити заявили про атаку на судно Саудівської Аравії.

Про це пише Reuters з посиланням на дані моніторингу суден Kpler.

Через Баб-ель-Мандеб у середу пройшло лише одне вантажне судно – суховантаж під прапором Багамських островів. Це на 20 менше, ніж у вівторок.

Причина – єменські хусити, союзники Ірану, заявили, що атакували саудівський нафтовий танкер біля портового міста Янбу на Червоному морі, а також саудівський танкер в Аденській затоці.

Саудівська Аравія не підтвердила жоден з цих інцидентів.

Через Ормуз за добу пройшло лише два судна: вантажне судно під прапором Панами з вугіллям на борту, яке входило у протоку, та інше вантажне судно під прапором Маршаллових островів, яке виходило з неї.

У вівторок трафік становив 8 суден, а до початку війни на Близькому Сході наприкінці лютого – 130-140 суден на добу.

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Нагадаємо:

20 липня хусити оголосили про початок морської блокади Саудівської Аравії.

Вже 26 липня трафік через Баб-ель-Мандеб скоротився до 11 суден на добу.