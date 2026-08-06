Росія зруйнувала склад Bosch: уся продукція знищена

Унаслідок російської атаки було зруйновано складські приміщення логістичного партнера Bosch Ukraine. За попередньою інформацією, уся продукція Bosch, яка перебувала на складі, знищена.

Про це повідомила пресслужба Bosch Ukraine.

На складі зберігалася продукція різних напрямів компанії, зокрема для мобільності, споживчі товари та продукція для промислових технологій. Співробітники Bosch та її логістичного партнера не постраждали.

Компанії оцінюють наслідки атаки та шукають рішення, які дозволять відновити логістику і виконувати зобов'язання перед клієнтами та партнерами.

Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки в ніч на 5 серпня були пошкоджені логістичний центр NOVUS і два розподільчі центри "Сільпо". Загинули шестеро працівників.

Також росіяни повністю знищили логістичний склад Intertop Ukraine та склад із товарами Puma.